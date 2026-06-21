"Soy completamente inocente", afirma Zapatero

La semana iba de mal en peor para el expresidente Zapatero. No solo no convencía al juez de su inocencia, además, 24 horas después de su declaración, el magistrado, José Luis Calama, imputaba a las dos hijas del exmandatario. El juez argumenta en su escrito que la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa tiene un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operativas relevantes para los hechos". Pinta mal.

Y eso que el miércoles ya era de órdago la imagen que se podía ver a dos pantallas. En paralelo, a la misma hora, las 9 horas de la mañana, el presidente del Gobierno llegaba al hemiciclo del Congreso para la sesión de control mientras su compañero, el expresidente Zapatero, entraba en la Audiencia Nacional.

Los casos de Begoña Gómez, de la directora de la Guardia Civil y del expresidente del Gobierno han marcado la agenda de la semana para el PSOE en el ámbito judicial y político. Ninguno de los tres es fácil para el PSOE, pero, especialmente, el de José Luis Rodríguez Zapatero esté siendo el peor para los socialistas y progresistas en general.

Es el primer expresidente imputado en la recuperada democracia y nada menos que por siete delitos. Entre ellos contrabando por las famosas joyas y tráfico de influencias por el caso Plus Ultra. El referente de la izquierda está "tocado", y lo sabe, queda por ver si termina "hundido".

Zapatero es consciente de que está en entredicho En los audios publicados de esa comparecencia ante el juez Calama se oye a Zapatero asegurar que no habló "con ninguna autoridad sobre Plus Ultra". En general, y con un tono, a veces, excesivamente coloquial ante el juez, lo negaba todo. Comparecía ante el magistrado convencido e intentando convencer de su "inocencia" y con el peso sobre sus hombros de que no solo se la juega personalmente, también está en riesgo su autoridad moral en el PSOE y, por tanto, el daño que puede hacer a su partido. Sabía de la expectación, de los ojos pendientes de su declaración de quienes confían en él. "Confianza y tiempo" les pedía en un comunicado el exlider del PSOE: "Soy inocente". Zapatero, ante el juez por el rescate de Plus Ultra: "No ejercí ni la más mínima influencia ni nadie me lo pidió" Félix Donate Mazcuñán Desde el Ejecutivo, la ministra Diana Morant sembraba la duda sobre las acusaciones a Zapatero: "Me extraña" que EE.UU. envíe ahora el contenido de "un móvil clonado en 2021 justo cuando Sánchez se ha enfrentado a Trump", venía a decir. Ese clonado contiene conversaciones de terceras personas sugiriendo que Zapatero colaboraba con ellos para obtener el rescate de Plus Ultra. Ni una conversación directa con el expresidente.

El presidente Sánchez da la cara por Zapatero "Creo en su inocencia, en su reclamación de confianza y en su respeto a la Justicia". Así de contundente era el presidente del Gobierno. Además, que "he hablado estos días con el presidente Zapatero". Un tratamiento el de "presidente" que Sánchez utilizaba cada vez que se refería a José Luis Rodríguez Zapatero. Una y otra vez, el también secretario general del PSOE, comprometía el respaldo de la "familia socialista" con su antecesor. En una comparecencia de 25 minutos aprovechaba para lanzar la pulla a Feijóo por el caso del novio de Ayuso. Refiriéndose al presidente del PP le decía que "si se ejerce de Torquemada debe ser para lo bueno y lo malo, también sobre lo que se acaba de conocer sobre la pareja de Ayuso, o no?". Todavía en Bruselas y tan solo unas horas después al ser preguntado por si Zapatero debería devolver las joyas Sánchez evitó pronunciarse: "Esa pregunta debe responderla el presidente Zapatero", sin entrar a valorar el origen de este supuesto regalo.

El novio de Ayuso, en capilla judicial Dice un informe de Hacienda que la fortuna del novio de Ayuso procede de su importante relación con Quirón que, casualmente, es el mayor cooperante sanitario privado en la Comunidad de Madrid. Por lo que sea, el empresario González Amador ingresó 4,4 millones de euros pagados por Quirón, según la UCO de la Guardia Civil. Fue entre 2021 y 2023, justo en sus tres primeros años de noviazgo con la presidenta de Madrid. La UCO apunta a una empresa de González Amador que habría facturado a Quirón trabajos para los que no tenía medios Antes de esas fechas, González Amador tenia unos ingresos anuales de algo más de 300.000 euros, por lo que dice el informe de la UCO. Hasta el momento de escribir esta crónica, Feijóo guardaba silencio sobre un caso que afecta a uno de los iconos del PP, a Isabel Díaz Ayuso. Por cierto que la presidenta madrileña también sufrió en primera persona el caso de presunta corrupción de su hermano que, reconocen dirigentes del PP, "le costó el puesto a Casado" por plantarle cara. Y eligieron a Núñez Feijóo.

Y, en esto, llegó el juez Peinado Tras 5 días de espera y en sábado, el magistrado comunicó su decisión de abrir juicio oral a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer cada 15 días ante un juzgado. El magistrado ha cedido a las peticiones de grupos de ultraderecha y ultracatólicos presentes como acusación. Fuentes de la Moncloa recurren al argumento del juez Calama para rechazar esas mismas peticiones en el caso de Zapatero: "El investigado es una persona de pública notoriedad", lo que "excluye razonablemente la existencia de riesgo de fuga real". Y se preguntan las mismas fuentes cómo los mismos criterios no se aplican a la mujer del presidente. ¿Se imaginan ustedes a Begoña Gómez huyendo de España? Pues eso. Parece más bien que contando los días para su jubilación, en septiembre, el juez Peinado quería hacer historia. Y lo ha conseguido. Luego precisamente la Historia, con mayúsculas, le juzgará, si fue acertado o desmedido. Algún malpensado podría aventurar que en 48 horas se ha producido empate entre el juez del novio de Ayuso y el juez del caso Begoña Gómez.

Estridente choque Sánchez-Feijóo, otra vez Pues con esa losa del caso Zapatero sobre los escaños socialistas veíamos el semanal cara a cara Sánchez-Feijóo en el Congreso. Un estridente choque que iba más allá de lo habitual, si cabe. El líder del PP acusaba a Sánchez de ser un “cobarde” después de que la Mesa de la Cámara impidiera una votación sobre unas enmiendas, prácticamente idénticas, del PP y Junts para reclamar un adelanto electoral. La dirección del Congreso las tumbaba con el argumento de que invadían “competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno”. Sánchez evita hablar de Zapatero y Feijóo le acusa de "amordazar" al Congreso por impedir un adelanto electoral Félix Donate Mazcuñán Por cierto que "ese acercamiento" del PP con los independentistas de Puigdemont ha dado mucho que hablar. Y es que no hace tanto que Junts quería "romper España", según Feijóo. Pero volviendo a la sesión de control, sobre esas mismas enmiendas descartadas, escuchábamos al líder del PP acusar al presidente del Gobierno de que “usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urnas, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento". Un cuestionamiento al que el presidente del Gobierno respondía que no deja de extrañarle "su atalaya moral y que se convierta en Torquemada" cuando "le eligieron para tapar la corrupción de Ayuso y se sienta en una sede pagada en B", es decir, dinero negro. Cada uno a lo suyo y la semana que viene, más.

Los socios del Gobierno se van distanciando y amagan con las elecciones En los pasillos del Congreso, en las ruedas de prensa y en privado, los socios del Gobierno van marcando distancias. De adelanto de elecciones hablaba el PNV, uno de los más fieles apoyos del Ejecutivo hasta ahora. Su portavoz retaba a Sanchez a poner las urnas "si no saca los presupuestos generales del Estado (PGE)". Urnas ya pedía también Junts, que ve la legislatura agotada. No tan directo, pero por ahí, iba Rufián. "Seguir para nada es tonteria", llegaba a decir el portavoz de ERC . E incluso Sumar, socio de Gobierno, le sabe a poco los razonamientos del PSOE. Su portavoz pedía "más explicaciones ". Los socios redoblan la presión sobre Zapatero mientras el Gobierno avanza en la negociación de los Presupuestos Àlex Cabrera Pero el Gobierno parece hacer oídos sordos y se mantiene en que las elecciones tocan y serán en 2027.