El empresario Julio Martínez declara en la comisión del caso Koldo en el Senado

El empresario Julio Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante, que fue investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco del rescate a Plus Ultra, comparece hoy en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trabajó para la consultora de Martínez como asesor y ya compareció en la misma comisión.

Fuentes populares han señalado que "son muchas las sospechas que se ciernen sobre él y Zapatero y él puede arrojar luz sobre los puntos negros de la versión" del ex presidente. Por eso, insisten, Martínez tiene hoy "una cita "con la verdad".

Desde el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, afirman que "en el Senado destapamos las mentiras de los informes de copia y pega de Zapatero" y reclaman "saber la verdad": "O Zapatero engañó a su amigo Julito, o Julito y Zapatero nos estafaron a todos los españoles", dicen.

Martínez está citado a partir de las 10 de la mañana, tras la negativa del PP a admitir un informe médico del interviniente para ausentarse. Podría acogerse a su derecho a no declarar, puesto que está siendo investigado en una causa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional sobre un presunto blanqueo de capitales .