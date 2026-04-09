El empresario Julio Martínez declara en la comisión del caso Koldo en el Senado
- Martínez es el dueño de la consultora Análisis Relevante, para la que trabajó Zapatero
- El compareciente está siendo investigado en el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra
El empresario Julio Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante, que fue investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco del rescate a Plus Ultra, comparece hoy en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trabajó para la consultora de Martínez como asesor y ya compareció en la misma comisión.
Fuentes populares han señalado que "son muchas las sospechas que se ciernen sobre él y Zapatero y él puede arrojar luz sobre los puntos negros de la versión" del ex presidente. Por eso, insisten, Martínez tiene hoy "una cita "con la verdad".
Desde el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, afirman que "en el Senado destapamos las mentiras de los informes de copia y pega de Zapatero" y reclaman "saber la verdad": "O Zapatero engañó a su amigo Julito, o Julito y Zapatero nos estafaron a todos los españoles", dicen.
Martínez está citado a partir de las 10 de la mañana, tras la negativa del PP a admitir un informe médico del interviniente para ausentarse. Podría acogerse a su derecho a no declarar, puesto que está siendo investigado en una causa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional sobre un presunto blanqueo de capitales .
Zapatero compareció hace un mes
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue llamado a comparecer en la misma comisión el pasado dos de marzo por esas presuntas conexiones con los directivos de la compañía aérea, que están siendo investigados por un delito de blanqueo de capitales. En esa intervención, Zapatero negó cualquier irregularidad o relación con el rescate de Plus Ultra.
El PP le citó para dar explicaciones del rescate a la aerolínea en 2021 y hoy bajo investigación judicial. En diciembre, la portavoz del PP en el Congreso, Alicia García, advirtió de que llevarían al exjefe del Ejecutivo ante la comisión del caso Koldo para que "aclarara hasta dónde" estaba vinculado políticamente con esa operación.
La Comisión de Investigación del Senado analiza "los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y el sector publico, relacionadas con la intermediación de Koldo García y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la operación Delorme".