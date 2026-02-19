El Senado llama a comparecer a Rodríguez Zapatero el 2 de marzo en la comisión Koldo

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para citar el próximo 2 de marzo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien tendrá que comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en la Cámara Alta, por sus posibles conexiones con los directivos de la compañía aérea Plus Ultra que están investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En diciembre, la portavoz del PP en el Congreso, Alicia García, advirtió de que llevarían al exjefe del Ejecutivo ante la comisión del caso Koldo para que "aclarara hasta dónde" estaba vinculado políticamente con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra en 2021.

El préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la aerolínea fue aprobado por el Gobierno el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, ambos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Para el PP, se trata de "uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno".

El PP había reclamado también explicaciones al expresidente del Gobierno por un encuentro que mantuvo con el presidente de Plus Ultra,0 Julio Martínez, detenido en diciembre por la Policía por presunto blanqueo de capitales.

Además de a Zapatero, también tendrá que comparecer ante la comisión Julio Martínez Sola, el próximo 25 de febrero y el empresario Julio Martínez Martínez, el 26 de febrero.