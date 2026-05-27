Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero con 39 empresas y con 300.000 euros ocultos en casa

Julio Martínez Martínez es para los empresarios de Plus Ultra el "lacayo" de José Luis Rodríguez Zapatero. Para José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, es el "lugarteniente" del exlíder del PSOE, su mano derecha en la supuesta red de tráfico de influencias ilícitas que habría intermediado en favor de la aerolínea, y para el expresidente del Gobierno es un amigo.

Un amigo muy cercano, íntimo, como se puede deducir de la explicación que dio Zapatero en el Senado cuando se le preguntó por qué se había reunido con el empresario alicantino unos días antes de la detención de este a finales de 2025. "En efecto, estuve corriendo el día 8 de diciembre con Julio Martínez, corrimos ese día como todos los días", precisó el expresidente.

Martínez Martínez, de 58 años y natural de Elda (Alicante), tenía la costumbre de salir a correr con Zapatero cuando estaba en Madrid. En la capital tiene un piso ubicado en la calle de Diego de León, en el barrio de Salamanca. Es la dirección de su vivienda habitual y también de la sede de Análisis Relevante S.L., una de las compañías del entramado financiero que usó la red para la supuesta canalización de las mordidas.

Sobres en los que se ha encontrado dinero en efectivo en el domicilio de Julio Martínez Martínez, Policía Nacional

Fue en esta vivienda donde la UDEF encontró 280.000 euros ocultos en diversos enseres y muebles, entre ellos, en una bolsa de golf, sobre la encimera del baño, en una caja de vasos, en otra para mudanzas y en un radiador. Los agentes encontraron cinco sobres con caracteres chinos con 10.000 euros dentro cada uno. Martínez Martínez alegó que el dinero procedía de la venta de un inmueble, pero los investigadores apuntan a que el origen sería el cobro de comisiones ilegales.

El empresario es uno de los miembros de la red supuestamente liderada por Zapatero que más titulares ha acaparado. Con él firmó Plus Ultra un contrato por el 1% de los 53 millones del rescate (530.000 euros) que la trama habría ayudado a la empresa a conseguir. A él se le ha descubierto una cuenta en Miami a nombre de una sociedad de las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, con medio millón de euros.

A su nombre están varias de las sociedades implicadas en la distribución y ocultación del dinero percibido, según el juez, y de él es la agenda en la que se han hallado anotaciones ligadas a los contactos de Zapatero con los disidentes venezolanos y a supuestos negocios de exportación de oro y níquel. Y a él iba dirigido uno de los pocos mensajes intervenidos que los investigadores atribuyen al expresidente.

Parte del informe en el que se detalla que Julio Martínez Martínez tenía anotaciones con referencias a Venezuela. Policía Nacional

"En tiempo y forma. Exitosa gestión", reza el mensaje de felicitación que recibió de un contacto que tiene guardado en su móvil como Z y que la UDEF identifica como José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente le habría escrito tras haber conseguido que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) autorizase unos vuelos a Plus Ultra a pesar de las deudas que acumulaba la compañía.

El entramado financiero Calama otorga a Martínez Martínez un papel "relevante". El magistrado que instruye la causa le define como "lugarteniente principal y figura visible" de la red de influencias que lideraría Zapatero y con la que el expresidente y su entorno habrían obtenido dos millones de euros. A nombre del empresario alicantino está Análisis Relevante S.L., la mercantil que cobró de Plus Ultra unos 460.000 euros por diversos encargos en los últimos cinco años. Un lapso de tiempo en el que la firma pagó a Zapatero una cantidad similar por supuestas labores de "consultoría". El expresidente reconoció en el Senado los pagos recibidos por Análisis Relevante por la elaboración de informes orales y escritos, pero negó ninguna irregularidad en los mismos. "Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas", señaló Zapatero en la Cámara Alta, quien además añadió que el montante recibido, unos 463.000 euros, iría en línea de los precios de mercado para este tipo de servicios. Las agendas de Julio Martínez contienen anotaciones sobre la liberación de presos y la repatriación de Edmundo González Mª Carmen Cruz Martín Análisis Relevante es una de las empresas que forma parte de la boutique financiera, el entramado de sociedades instrumentales a través del cual la red habría canalizado los pagos percibidos por las supuestas labores de intermediación. También forman parte de esta red IOT Domotic Europe, Voli Analítica o Idella Consulenza Strategica S.L. Martínez Martínez, al que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude le atribuye el control de 39 compañías, muchas sin ningún tipo de actividad ni empleado, figura en todas como administrador único. Y junto a Análisis Relevante, Idella Consulenza Strategica S. L., es otra de las firmas clave de la red. Radicada en una calle de un polígono industrial de Elda, la localidad natal del empresario, era la mercantil que la trama tenía previsto usar para "desviar al extranjero" los pagos de Plus Ultra ya que se usó como la matriz para la constitución de una compañía off shore en Dubái. Además, fue la compañía que firmó el contrato del 1%.