Feijóo cree que el caso Plus Ultra sitúa a España en el "centro de la corrupción mundial" y critica la inacción de los socios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la investigación del caso Plus Ultra, en el que por primera vez un expresidente del Gobierno ha sido imputado —el socialista José Luis Rodríguez Zapatero— sitúa a España como "uno de los centros de la corrupción mundial". Los socios del Gobierno están manteniendo el Ejecutivo "más sucio de la democracia española", ha advertido el líder del principal partido de la oposición tras conocerse nuevos datos del sumario que investiga las presuntas irregularidades en la utilización del rescate a la aerolínea.

En declaraciones en un acto en Sevilla junto al alcalde de la ciudad José Luis Sanz, Feijóo ha advertido que "si es grave todo lo que está pasando, es mucho más triste y mucho más grave que España ya forme parte de organizaciones criminales de corrupción internacional".

"Estamos perdiendo un extraordinario crédito internacional, la reputación de un país sólido, decente pero es evidente que el cambio ha de consistir en erradicar cualquier actitud de corrupción en la política española, el cambio y la corrupción son incompatibles", ha asegurado el líder de la oposición tras conocerse nuevos indicios en los que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se ha apoyado para imputar al exjefe del Ejecutivo por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

A los socios de Sánchez: "Tienen muy mal concepto de sus votantes" De nuevo Feijóo ha señalado la responsabilidad de los socios del Ejecutivo les ha advertido que "si creen ante sus votantes que es mejor evitar un cambio de Gobierno, apoyar un Gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio tienen un muy mal concepto de sus votantes, si creen que sus votantes no tienen criterio y están dispuestos a cubrir lo que los dirigentes de los partidos que apoyan al Gobierno están cubriendo, tienen muy mal concepto de ellos". Ante las últimas noticias que se han conocido de la investigación, que señalan a Zapatero como el presunto líder de una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea, Feijóo ha calificado esta situación de una "extraordinaria tristeza" para los políticos que corren el riesgo de que la gente crea que "todos los políticos están en supuestos de corrupción son personas indecentes". Eso le "llena de tristeza y enorme preocupación", ha dicho el líder del PP que considera que las familias "se merecen" que el Gobierno se ocupe más del IVA y menos de la UCO o la UDEF".

Aznar recupera la frase que popularizó en 2023: "El que pueda hacer que haga" "El que pueda hacer que haga", aseguraba el expresidente del Gobierno José María Aznar en un vídeo publicado hace dos días en la red social Instagram ante las noticias sobre la investigación a Zapatero recuperando así una frase que él mismo popularizó en noviembre de 2023 a raíz de la negociación de la amnistía del procés y la investidura de Pedro Sánchez. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de José María Aznar (@jm.aznar)“ “