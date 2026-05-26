Feijóo cree que el caso Plus Ultra sitúa a España en el "centro de la corrupción mundial" y critica la inacción de los socios
- "Estamos perdiendo un extraordinario crédito internacional, la reputación de un país sólido", ha advertido el líder del PP
- A los socios del Ejecutivo les ha dicho que "tienen muy mal concepto de sus votantes, si creen que no tienen criterio"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la investigación del caso Plus Ultra, en el que por primera vez un expresidente del Gobierno ha sido imputado —el socialista José Luis Rodríguez Zapatero— sitúa a España como "uno de los centros de la corrupción mundial". Los socios del Gobierno están manteniendo el Ejecutivo "más sucio de la democracia española", ha advertido el líder del principal partido de la oposición tras conocerse nuevos datos del sumario que investiga las presuntas irregularidades en la utilización del rescate a la aerolínea.
En declaraciones en un acto en Sevilla junto al alcalde de la ciudad José Luis Sanz, Feijóo ha advertido que "si es grave todo lo que está pasando, es mucho más triste y mucho más grave que España ya forme parte de organizaciones criminales de corrupción internacional".
"Estamos perdiendo un extraordinario crédito internacional, la reputación de un país sólido, decente pero es evidente que el cambio ha de consistir en erradicar cualquier actitud de corrupción en la política española, el cambio y la corrupción son incompatibles", ha asegurado el líder de la oposición tras conocerse nuevos indicios en los que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se ha apoyado para imputar al exjefe del Ejecutivo por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.
A los socios de Sánchez: "Tienen muy mal concepto de sus votantes"
De nuevo Feijóo ha señalado la responsabilidad de los socios del Ejecutivo les ha advertido que "si creen ante sus votantes que es mejor evitar un cambio de Gobierno, apoyar un Gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio tienen un muy mal concepto de sus votantes, si creen que sus votantes no tienen criterio y están dispuestos a cubrir lo que los dirigentes de los partidos que apoyan al Gobierno están cubriendo, tienen muy mal concepto de ellos".
Ante las últimas noticias que se han conocido de la investigación, que señalan a Zapatero como el presunto líder de una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea, Feijóo ha calificado esta situación de una "extraordinaria tristeza" para los políticos que corren el riesgo de que la gente crea que "todos los políticos están en supuestos de corrupción son personas indecentes".
Eso le "llena de tristeza y enorme preocupación", ha dicho el líder del PP que considera que las familias "se merecen" que el Gobierno se ocupe más del IVA y menos de la UCO o la UDEF".
Aznar recupera la frase que popularizó en 2023: "El que pueda hacer que haga"
"El que pueda hacer que haga", aseguraba el expresidente del Gobierno José María Aznar en un vídeo publicado hace dos días en la red social Instagram ante las noticias sobre la investigación a Zapatero recuperando así una frase que él mismo popularizó en noviembre de 2023 a raíz de la negociación de la amnistía del procés y la investidura de Pedro Sánchez.
Vox: "Es la punta del Iceberg"
La portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, se ha mostrado convencida de que "estamos en la punta del iceberg de una trama de corrupción que no podría darse sin el actual Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez", y que "no podría entenderse sin el actual Gobierno", ha insistido la diputada de Vox, que cree que "todos los casos que conocemos tienen como punto de partida a Sánchez".
Millán ha pedido saber "hasta donde llega y quienes toleraron semejante saqueo en Venezuela", y ha llamado la atención sobre que "hace apenas tres meses nos vendían que Zapatero liberaba presos en Venezuela cuando lo que hacía era lucrarse a costa del hambre de todo un país".
Ocho años después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, Millán ha respondido sobre una eventual que tratara de desalojar al actual Gobierno: "Si se hace de forma instrumental, para la convocatoria inmediatamente de elecciones y sin cesiones a los nacionalistas, sí que la apoyaríamos". Quien pueden presentarla, ha recordado, es el PP, pero ha recordado que "hay muchas armas con las que desgastar al Gobierno" y en Vox no descartan ninguna: "Está la moción de censura pero también la ruptura de todos los pactos que tiene el PP con el PSOE".
La diputada de Vox, que ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones generales para "devolver la normalidad a las instituciones", se ha referido también a las palabras, en ese sentido del expresidente González. Este lunes el socialista pidió un adelanto electoral. Millán afirma que no tiene "nada que decir": "Todos los que están ahí contribuyen en una medida u otra a blanquear al PSOE. Ya sea haciendo de poli bueno o malo, que es lo que hacen los Pages o los Felipes Gonzalez, que si tuvieran dignidad deberían romper el carnet del PSOE", ha criticado.