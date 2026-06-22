El juez Pedraz accede a la petición del PSOE de eliminar del caso Leire todos los documentos que sean ajenos a la causa

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido este lunes a la petición del PSOE de eliminar del caso Leire todos los documentos ajenos a la causa que fueron intervenidos durante el requerimiento judicial del pasado 27 de mayo en la sede central de este partido en la calle Ferraz.

En una providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, Pedraz ha ordenado abrir a una pieza separada secreta de expurgo con todo lo aportado por el PSOE en el requerimiento (documentación y evidencias) en la que únicamente serán parte el interesado y el Ministerio fiscal con el fin de determinar "lo que ha de quedar incorporado en las actuaciones y en su caso lo que haya de ser eliminado".

Con ese fin, el magistrado ordena incorporar a esa pieza reservada "los documentos escaneados y copias de trabajo de los volcados y clonados presentados por la UCO en esta sede judicial a la Unidad de Tratamiento documental". Además, el magistrado ha requerido a dicha unidad que aporte "únicamente" lo que sea de interés para la causa y sobre tal contenido se iniciara el proceso de expurgo.

Pedraz también ha advertido al PSOE que al no estar personado en este procedimiento "no cabe aceptar que el mismo, sin representación alguna admitida como tal en las actuaciones, haga sucesión de solicitudes y aportación de documentación a los autos". "No obstante, tratándose de completar el requerimiento efectuado el 27 de mayo de 2026, se tiene por aportada dicha documentación, dándose traslado a la unidad actuante", ha añadido.