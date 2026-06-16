El PSOE remite al juez Pedraz las documentos que acreditan que las dos facturas al abogado de Cerdán no se abonaron
- El Partido Socialista aporta el burofax en el que confirmó a Teijelo que no realizaría el pago
El Partido Socialista ha aportado al juez Pedraz los documentos que acreditan que las facturas presentadas por el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, nunca llegaron a pagarse. El escrito, al que ha tenido acceso RTVE, ha sido emitido por el Partido Socialista después de que la UCO dijese, en su último informe, que en la contabilidad aportada por el PSOE no aparecen esas dos facturas, cuyo importe suma 26.500 euros.
El PSOE aporta la documentación requerida por el magistrado y también el burofax en el que se comunicaba a Teijelo, desde el PSOE, que "no se iba a proceder al pago de las dos facturas giradas remitida por mail por no constar a la organización, la naturaleza, contenido ni beneficiario de los mismos".
Rebeca Torró desmiente los pagos en X
La secretaria de organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha insistido desde la red social X que esos pagos "no figuran en la contabilidad del partido porque nunca se realizó". Torró, que insiste en que en el PSOE "no hay caja B", ha asegurado que "las facturas fueron devueltas y nunca se pagaron".
En un post en el que aporta copia de los documentos que lo acreditan y que el PSOE, dice, acaba de remitir al juez, dice, además que "Santos Cerdán ya no era secretario de Organización".
Desde el Congreso, el portavoz socialista Patxi López ha insistido también en que el PSOE rechazó las facturas y que "por eso no se encuentran en la contabilidad del PSOE, porque no aceptan que se haya producido ese contrato".
Dos pagos a Teijelo que no figuran en la documentación aportada por el PSOE
Las afirmaciones de Torró y López llegan después de que haya trascendido que según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la contabilidad presentada por el PSOE no aparecen dos facturas emitidas por Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, por un total de 26.500 euros. Estas facturas, adjuntadas por el letrado en un correo electrónico el 28 de mayo de 2025, responderían, según la UCO, a la "continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo".
Se trata, en concreto de dos facturas, la 43/2025 y la 53/2025, con el importe de 26.500 euros cada una, que habría aportado el propio letrado.
Jacobo Teijelo está siendo investigado por el juez Pedraz por su presunta participación en la trama organizada para neutralizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Está citado que declarar como investigado ante la Audiencia Nacional el próximo 25 de junio a las 10.00 horas.
Según consta en el sumario de la causa, Teijelo mantuvo dos reuniones con el Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez, una reunión en la que también estuvo presente la Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera.