El PSOE remite al juez Pedraz las documentos que acreditan que las dos facturas al abogado de Cerdán no se abonaron

El Partido Socialista ha aportado al juez Pedraz los documentos que acreditan que las facturas presentadas por el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, nunca llegaron a pagarse. El escrito, al que ha tenido acceso RTVE, ha sido emitido por el Partido Socialista después de que la UCO dijese, en su último informe, que en la contabilidad aportada por el PSOE no aparecen esas dos facturas, cuyo importe suma 26.500 euros.

El PSOE aporta la documentación requerida por el magistrado y también el burofax en el que se comunicaba a Teijelo, desde el PSOE, que "no se iba a proceder al pago de las dos facturas giradas remitida por mail por no constar a la organización, la naturaleza, contenido ni beneficiario de los mismos".

Rebeca Torró desmiente los pagos en X La secretaria de organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha insistido desde la red social X que esos pagos "no figuran en la contabilidad del partido porque nunca se realizó". Torró, que insiste en que en el PSOE "no hay caja B", ha asegurado que "las facturas fueron devueltas y nunca se pagaron". En un post en el que aporta copia de los documentos que lo acreditan y que el PSOE, dice, acaba de remitir al juez, dice, además que "Santos Cerdán ya no era secretario de Organización". Desde el Congreso, el portavoz socialista Patxi López ha insistido también en que el PSOE rechazó las facturas y que "por eso no se encuentran en la contabilidad del PSOE, porque no aceptan que se haya producido ese contrato".