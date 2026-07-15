Narbona y ex altos cargos de la Fiscalía declaran como testigos en la Audiencia Nacional en el caso Leire Díez
- A su llegada a presidenta del PSOE que aparece en el informe de la UCO dice estar "absolutamente tranquila”
- Los fiscales se reunieron con Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo
Acompañada solamente por un familiar, y sin abogado, ha accedido la presidenta del PSOE a las instalaciones de la Audiencia Nacional. Cristina Narbona, que ha dicho estar "absolutamente tranquila",presta declaración este miércoles ante el juez Santiago Pedraz en el marco del denominado caso Leire sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.
La presidenta de los socialista ha dicho, a su llegada al tribunal, que no tiene "nada que ocultar" y podría ofrecer declaraciones a la salida.
La Fiscalía pidió la testifical de Narbona y las acusaciones populares solicitaron aquellas de los fiscales en el marco de la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.
Con Narbona, Leire Díez habría mantenido conversaciones reveladoras para la UCO el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la Ciudadanía, el 24 de abril de 2024, a raíz de la apertura de la causa a su mujer Begoña Gómez por tráfico de influencias.
“La presidenta del PSOE y la mano derecha del exfiscal general declaran ante el juez por sus contactos con Leire Díez https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/4m04IRpuIt“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 15, 2026
"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo había contado a Santos el otro día'", recogieron los agentes.
Narbona dijo que conocía a Díez
Tras la publicación el año pasado de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez para conseguir información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de la UCO, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido.
Además, dijo estar "muy disgustada" por los encuentros que había mantenido en nombre del partido con la intención de perjudicar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas y a otros funcionarios públicos.
Meses después, cuando Díez fue detenida por la Guardia Civil en diciembre del mismo año --en una operación en la que también fueron arrestados el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso--, Narbona trató de desvincularse de ella señalando que ya no tenía nada que ver con los socialistas.
"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", indicó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso y, a renglón seguido, negó sentir miedo por que pudiera aportar información comprometedora para el PSOE. "Yo, desde luego, no", aseguró.
Los fiscales que se reunieron con Díez
La declaración de Narbona coincide con las comparecencias también como testigos de Diego Villafañe, quien fuera número dos del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que recientemente fue ascendido a fiscal del Supremo, y de la fiscal adscrita a la Secretaría Técnica Beatriz López.
Todo en relación a las reuniones que sendos fiscales mantuvieron con el abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, y Leire Díez en la sede de la Fiscalía General, en marzo y en abril de 2025 "en las que se expusieron hechos con eventual relevancia penal", según la acusación popular.
La intensa ronda de interrogatorios del caso Leire de esta semana concluye este jueves con las declaraciones como imputados de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas.