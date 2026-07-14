La abogada de Koldo García declara este martes como imputada ante el juez del caso Leire Díez
- La empresaria Carmen Pano aseguró que había tratado de sobornarla para que negara que había llevado dinero a Ferraz
- El recurso de la letrada para suspender su comparecencia fue rechazado por la Audiencia Nacional
La abogada de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos junto a quien ha sido condenado en el caso mascarillas, está citada a declarar este martes como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, la presunta trama destinada a desbaratar causas judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno en la que se investiga a exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y a la exmilitante.
Su citación se ha mantenido después de que la Audiencia Nacional haya rechazado suspender la comparecencia al desestimar el recurso presentado por la letrada, en el que alegaba "falta de concreción" de los hechos bajo sospecha y de ningún "indicio racional de criminalidad". La Sala de lo Penal ha desestimado en un auto todos los argumentos de la letrada contra su citación y ha subrayado que "los hechos que se han investigado hasta el momento aparentemente podrían constituir una infracción penal".
Los magistrados han aseverado que no puede "tacharse de arbitraria la decisión de citar a la ahora recurrente como investigada", dada la declaración de la empresaria Carmen Pano, que como testigo afirmó que la abogada le había ofrecido una cantidad económica a cambio de negar su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.
Y han indicado que tras su declaración como investigada, los hechos "podrán contradecirse, podrán desvirtuarse" y podrá "proponerse la prueba que se estime necesaria para ello", subrayando que su comparecencia es "ciertamente razonable y ajustada a derecho".
La letrada de García pidió al juez Pedraz personarse como "investigada" en la causa para "poder tomar conocimiento de las actuaciones", pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado que citase como investigada a la abogada.
Los magistrados han señalado que a la abogada se le imputa "inducir" a Pano y a su chófer, Álvaro Gallego, "a cambio de una cantidad económica, a cometer un delito de falso testimonio variando sus declaraciones" en sede judicial.
Las "entregas de dinero" en Ferraz
La empresaria declaró el pasado 27 de abril ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".
Ante ello, Pano mostró "asombro", le preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de "gente del PSOE", añadiendo que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró la empresaria.
Pano afirmó que dos semanas antes de comparecer ella en sede judicial, desde el despacho de De la Hoz contactaron con Gallego porque querían reunirse con ellos "para hacerles una propuesta". Según su relato, la letrada les preguntó en otra reunión posterior si habían pensado qué querían a cambio del "favor" y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.
Pano declaró que De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que él quería 15.000 euros para la compra de un coche.
Finalmente, la empresaria aseguró que no accedieron a ello y que "las declaraciones judiciales que prestaron se ajustaron en todo momento a la realidad de los hechos".