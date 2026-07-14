La abogada de Koldo García declara este martes como imputada ante el juez del caso Leire Díez

La abogada de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos junto a quien ha sido condenado en el caso mascarillas, está citada a declarar este martes como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, la presunta trama destinada a desbaratar causas judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno en la que se investiga a exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y a la exmilitante.

Su citación se ha mantenido después de que la Audiencia Nacional haya rechazado suspender la comparecencia al desestimar el recurso presentado por la letrada, en el que alegaba "falta de concreción" de los hechos bajo sospecha y de ningún "indicio racional de criminalidad". La Sala de lo Penal ha desestimado en un auto todos los argumentos de la letrada contra su citación y ha subrayado que "los hechos que se han investigado hasta el momento aparentemente podrían constituir una infracción penal".

Los magistrados han aseverado que no puede "tacharse de arbitraria la decisión de citar a la ahora recurrente como investigada", dada la declaración de la empresaria Carmen Pano, que como testigo afirmó que la abogada le había ofrecido una cantidad económica a cambio de negar su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.

Y han indicado que tras su declaración como investigada, los hechos "podrán contradecirse, podrán desvirtuarse" y podrá "proponerse la prueba que se estime necesaria para ello", subrayando que su comparecencia es "ciertamente razonable y ajustada a derecho".

La letrada de García pidió al juez Pedraz personarse como "investigada" en la causa para "poder tomar conocimiento de las actuaciones", pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado que citase como investigada a la abogada.

Los magistrados han señalado que a la abogada se le imputa "inducir" a Pano y a su chófer, Álvaro Gallego, "a cambio de una cantidad económica, a cometer un delito de falso testimonio variando sus declaraciones" en sede judicial.