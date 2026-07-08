El juez del caso Koldo toma declaración al guardia civil que señaló el "acceso permanente" de Aldama a Transportes
- La Fiscalía señaló los encuentros de este subteniente de la Guardia Civil con Koldo en 2022 y 2023
- Se le atribuye haber puesto en contacto a Juan Carlos Cueto y al comisionista Aldama con responsables de la adjudicación
El subteniente de la Guardia Civil, que habló en el juicio al exministro José Luis Ábalos del "acceso permanente" del comisionista Víctor de Aldama a Transportes, y el propietario de la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la conocida como trama de las mascarillas —por la que Ábalos ha sido condenado— declaran este miércoles ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno.
Tras estas dos comparecencias, el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 20 de julio a Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, a Joseba García, hermano de Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, en relación al enchufe de la primera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
Los tres fueron imputados por estos hechos recientemente, tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por el caso mascarillas a Ábalos a 24 años de cárcel, Koldo García a 19 años y a Aldama a cuatro, si bien a este le ha sido suspendida por su colaboración con la Justicia.
Encuentros del subteniente con Koldo en 2022 y 2023
En la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar al caso Koldo, ya se mencionaban los supuestos "encuentros" que habría mantenido el subteniente citado este miércoles —destinado en la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios— con Koldo García entre 2022 y 2023, y su vinculación con el Grupo Cueto, que, según sospechan los investigadores, "controla la actividad de Soluciones de Gestión".
Para Anticorrupción, la "vinculación" entre Koldo García y el subteniente "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios", relacionada con un negocio de pizarras.
Jessica Rodríguez sería para los investigadores una pieza clave en la gestión de los contratos investigados, ya que se le atribuye haber puesto en contacto a Juan Carlos Cueto, propietario del grupo Cueto, y el comisionista Aldama con los responsables de la adjudicación.
Rotaeche, que fue uno de los cuatro detenidos al inicio de este procedimiento junto a Koldo García y Aldama, figura como responsable de Soluciones de Gestión, si bien la UCO considera que el verdadero propietario es Juan Carlos Cueto, si bien habría evitado figurar al estar siendo ya investigado en el caso Defex