El juez del caso Koldo toma declaración al guardia civil que señaló el "acceso permanente" de Aldama a Transportes

El subteniente de la Guardia Civil, que habló en el juicio al exministro José Luis Ábalos del "acceso permanente" del comisionista Víctor de Aldama a Transportes, y el propietario de la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la conocida como trama de las mascarillas —por la que Ábalos ha sido condenado— declaran este miércoles ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno.

Tras estas dos comparecencias, el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 20 de julio a Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, a Joseba García, hermano de Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, en relación al enchufe de la primera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Los tres fueron imputados por estos hechos recientemente, tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por el caso mascarillas a Ábalos a 24 años de cárcel, Koldo García a 19 años y a Aldama a cuatro, si bien a este le ha sido suspendida por su colaboración con la Justicia.