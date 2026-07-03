Caso Koldo: el juez imputa a Jéssica Rodríguez y un excargo de ADIF por contratarla en empresas públicas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado por malversación y tráfico de influencias a Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, y la ha citado a declarar el próximo 20 de julio, junto al subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, también como imputado. Cita igualmente a l hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, quien ya se encontraba investigado en este procedimiento. Los tres deberán comparecer en la Audiencia Nacional el 20 de julio entre las 10 y las 11,30 horas.

El juez sigue el criterio del Ministerio Fiscal y cita a a Jessica Rodríguez y a Zaldívar por su participación en la contratación de la expareja de Ábalos por parte de las empresas públicas INECO, entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y por TRAGSATEC, entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021. En cuanto al hermano de Koldo, le cita a declarar por su participación en la contratación sólo por parte de INECO.

La fiscalía se remite a la sentencia del caso de las mascarillas, por el que ha sido condenado José Luis Ábalos. En ella se consideraron como hechos probados la contratación de Jéssica Rodríguez por parte de las empresas públicas INECO y TRAGSATEC. Ambas sociedades informaron al juez que pagaron a Rodríguez un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada y en el que, según reconoció ella misma el pasado febrero en el Tribunal Supremo, no realizó trabajo alguno. En concreto, cobró 34.422,16 euros de INECO y 9.500,54 euros de TRAGSATEC.

Pero en la contratación de la expareja del exministro participaron otras personas, según el relato de fiscalía. En el caso de INECO, participó el hermano de Koldo, Joseba García Aguirre, que trabajaba en la Subdirección de Obras de esta empresa pública. Según la sentencia del Supremo, Jessica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que "si algún empleado o responsable de INECO" le pedía explicaciones por su trabajo, "siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García". En ese tiempo, no consta que realizara ninguna actividad laboral ni que acudiera a las oficinas, pero sí que realizó numerosos viajes, al menos, trece, junto a José Luis Ábalos, sin pedir permiso o licencia a la empresa.

Pero en noviembre 2020 terminaba el contrato de INECO, así que Ábalos, por mediación de Koldo, activó las gestiones para recolocar a su pareja de entonces, siempre según el relato de la sentencia del Supremo que recoge la Fiscalía. Se optó por dirigir las gestiones a la empresa TRAGSATEC. Para ello, se pusieron en contacto con la presidenta de ADIF quien, "atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro", encomendó el asunto al entonces director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica. Él se dirigió a los responsables de contratación de TRAGSATEC para lograr la colocación de Jessica Rodríguez, indicando que "tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de ADIF tenía interés en que fuera contratada".

El escrito de la fiscalía señala tras este relato que existe una "eventual responsabilidad penal" de Rodríguez: ha sido “la principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación” y además su forma de actuar, al no trabajar de hecho, hizo que fuera posible el plan.