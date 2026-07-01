Koldo se defiende desde la cárcel: "Me tienen marcado con una sentencia a cadena perpetua"
- El exasesor ofrece una entrevista en exclusiva al programa Mañaneros 360 de TVE
- García: "no me dan los dispositivos para hacer un expurgo pero se los dan a los medios"
El exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, condenado por el Tribunal Supremo a 19 años de cárcel, ha hablado por primera vez desde prisión y lo ha hecho en exclusiva para el programa Mañaneros 360 de TVE. En sus primeras declaraciones, Koldo se lamenta de que le han "marcado" con una sentencia "de cadena perpetua". Además, acusa a los magistrados de mentir en la sentencia: "Respecto a Jéssica ponen cosas que no han ocurrido en el juicio".
García se queja, además, de que "me quitan el derecho" de poder acudir "a un ente superior a poder demostrar que lo que ponen en la sentencia es mentira".
“Escuchamos a Koldo desde la cárcel— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) July 1, 2026
El exasesor de Ábalos asegura que está "marcado" con una sentencia de "cadena perpetua": "Es mentira, hay cosas que no han ocurrido"#Mañaneros1Jhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/zrJykw1YDx“
E insiste, "por primera vez en España han ocurrido muchísimas cosas conmigo", como por ejemplo el hecho de que "no me dan los dispositivos para hacer un expurgo pero se los dan a los medios de comunicación".
Condenados por organización criminal
El tribunal del caso mascarillas consideró probado que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama habían construido una "organización criminal" en la que "cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario".
En el fallo, de 224 páginas, el Tribunal Supremo consideraron probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif (dependientes del Ministerio de Transportes) a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. También vio indicios de "enchufismo" en la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas. En el caso de su examante Jessica Rodríguez, en INECO y TRAGSATEC. Y en el de la ex miss Asturias Claudia Montes, en LOGIRAIL.
La sentencia, que se dio a conocer dos meses después de que se desarrollara el juicio en el Alto Tribunal, condenó al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor, Koldo García, a 19. También fue condenatorio el fallo para el empresario Víctor de Aldama (4 años y medio de prisión), sin embargo este último no entrará en prisión, ya que el Supremo suspendió la ejecución de su pena por su "colaboración con la justicia".