Koldo se defiende desde la cárcel: "Me tienen marcado con una sentencia a cadena perpetua"

El exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, condenado por el Tribunal Supremo a 19 años de cárcel, ha hablado por primera vez desde prisión y lo ha hecho en exclusiva para el programa Mañaneros 360 de TVE. En sus primeras declaraciones, Koldo se lamenta de que le han "marcado" con una sentencia "de cadena perpetua". Además, acusa a los magistrados de mentir en la sentencia: "Respecto a Jéssica ponen cosas que no han ocurrido en el juicio".

García se queja, además, de que "me quitan el derecho" de poder acudir "a un ente superior a poder demostrar que lo que ponen en la sentencia es mentira".

“Escuchamos a Koldo desde la cárcel



El exasesor de Ábalos asegura que está "marcado" con una sentencia de "cadena perpetua": "Es mentira, hay cosas que no han ocurrido"#Mañaneros1Jhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/zrJykw1YDx“ — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) July 1, 2026

E insiste, "por primera vez en España han ocurrido muchísimas cosas conmigo", como por ejemplo el hecho de que "no me dan los dispositivos para hacer un expurgo pero se los dan a los medios de comunicación".