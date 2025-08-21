Tragsatec e Ineco pagaron 43.978 euros a Jésica Rodríguez el tiempo que estuvo contratada y no trabajó

Las empresas públicas Tragsatec e Ineco, en las que supuestamente el exministro José Luis Ábalos colocó a su expareja, Jésica Rodríguez, han informado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que pagaron a Rodríguez un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada y en el que, según reconoció ella misma el pasado febrero en el Tribunal Supremo, no realizó trabajo alguno.

Así consta en la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabó el pasado 9 de julio cuando se personó en la sede Tragsatec e Ineco para cumplir el requerimiento del juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, sobre las cantidades pagadas a Rodríguez el tiempo que estuvo contratada en ambas empresas públicas.

En los documentos, a los que ha tenido acceso RTVE, Ineco confirma que abonó a Rodríguez 34.422,16 euros entre marzo de 2019 y febrero de 2021 -más un pago de 18,5 euros en marzo de ese año y otro de 37,2 euros en diciembre-. Tragsatec, por su parte, precisa que pagó 9.500,54 euros brutos a Rodríguez entre marzo y septiembre de 2021.