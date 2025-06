La UCO pone el foco en Navarra para explicar el origen de la trama entre Cerdán, Ábalos y Koldo

Navarra figura como el origen de la presunta trama de corrupción que envuelve al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en su etapa al frente de este departamento, Koldo García.

En 74 ocasiones la Comunidad Foral es mencionada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a Cerdán como el encargado de gestionar comisiones percibidas a partir de supuestas adjudicaciones irregulares.

En clave política, la estrecha relación del que fuera hasta este jueves número "tres" del PSOE con los socialistas navarros, en particular con su secretaria general y presidenta de Navarra María Chivite, ha hecho temblar las filas del partido en la comunidad.

El documento de 490 páginas al que tuvo acceso RTVE.es se remonta a 2015 para explicar la relación entre Koldo y Acciona a partir de un "primer contacto" entre quien fue el director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona Fernando Merino y el exasesor de Ábalos para abordar un proyecto en la región bautizado como Mina Muga.

"El devenir del escrito va a revelar también la importancia de Antxón y sus vínculos directos con Koldo y con Santos (Cerdán)", precisa asimismo el escrito de la Guardia Civil. Se refiere al empresario Joseba Antxón Alonso, propietario de Servinabar, empresa con sede en Pamplona que constituyó la UTE Sangüesa/Zangoza Services con Acciona para construir esta explotación minera en el termino municipal navarro de Sangüesa.

Los investigadores explotan la relación entre Acciona y la Administración Pública a través del Ministerio de Transportes con Ábalos al frente de este departamento, y Koldo, como asesor de este, "en particular". Así, los agentes argumentan que la relación entre la constructora y Koldo "se remonta a la etapa de este último en la Comunidad Foral de Navarra", marcada por una " clara dependencia tanto laboral como personal " con Santos Cerdán.

"El interés" de Cerdán en dicho proyecto se enmarca en una serie de mensajes de Whatsapp a partir de los cuales la Guardia Civil señala que existen indicios sobre una " cierta capacidad de decisión " del ex secretario de Organización tanto en Servinabar como sobre Noran Cooperativa , entidad bajo control de Koldo y Antxón también vinculada al proyecto y cuyo objeto social era la “gestión y administración de la propiedad inmobiliaria”.

Tras la reunión, el vicesecretario del PSN, Ramón Alzorriz , ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha disculpado ante la ciudadanía navarra y ha señalado que están "destrozados" por el contenido " indefendible " del informe. Hasta este jueves, Alzorriz " confiaba plenamente en la honestidad de Cerdán " y pedía, así lo trasladó a TVE, no vulnerar su presunción de inocencia y esperar a las conclusiones de la investigación judicial.

La presidenta de Navarra, María Chivite, no ha podido contener las lágrimas al hablar de Santos Cerdán

" No está siendo un día fácil (...) Desde el respeto a la presunción de inocencia espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia", comentó a los periodistas al tiempo que rompía a llorar al hablar de su "amigo" en una comparecencia que ofreció como presidenta del Gobierno navarro.

El PP pide a Chivite convocar elecciones

Pero las disculpas que ofrecen los socialistas no parecen convencer al Partido Popular de Navarra, que considera que Chivite "no tiene otra salida que las elecciones". Así lo ha manifestado el presidente de los 'populares' en la Comunidad Foral, Javier García, este viernes, quien ha apuntado que la presunta trama "no nace en Madrid", sino que lo hace en su región "con nombres y cargos en empresas que todos conocemos"

Así, el exdiputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha opinado que "lo que tiene que hacer Chivite es dar la cara y convocar elecciones de manera urgente". En esta línea, ha señalado directamente a sus socios de Gobierno, a quienes ha preguntado si van a "defender lo indefendible".

"No sabían nada, ¿verdad? (...) La señora Chivite debe su puesto a su amigo Cerdán (...) ¿Preguntamos a la presidenta del gobierno de Navarra si tampoco sabía nada sobre irregularidades de licitación de obra pública que durante años ha implicado a su gran amigo?", se ha preguntado García aludiendo a las palabras de Chivite en su rueda de prensa de este jueves.

Ante este escenario, el PP solicita la comparecencia de la presidenta en el parlamento navarro y critican la auditoria anunciada por los socialistas para comprobar la regularidad de sus cuentas: "No vamos a tolerar que sirva de cortafuegos", ha espetado el presidente de los 'populares' navarros. "Lo que debe hacer Chivite es dar la cara, convocar elecciones y que los Navarros le hagan una auditoría a ella", ha concluido.