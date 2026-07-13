El primer abogado de Ábalos en el caso Koldo reconoce ante el juez Pedraz dos reuniones con Leire Díez

José Aníbal Álvarez, el que fuera primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, ha reconocido este lunes en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber participado en dos reuniones con la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y con el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, porque fue él quien les puso en contacto, según fuentes jurídicas a RTVE.

En su declaración, a lo largo de casi una hora, el letrado —a quien según el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Díez habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios que finalmente no habría percibido — ha dicho que Ábalos nunca le ha pagado su defensa.

Según ha asegurado, Leire Díez, le planteó pagarle a través de una sociedad, una propuesta que él rechazó, manteniendo que tenía que ser el cliente quien lo hiciera. Sobre Francisco Martínez, el abogado ha dicho que no le cobró porque era amigo.

Pedraz investiga las gestiones de Leire Díez El magistrado, que esta semana enfrenta una ronda de interrogatorios decisiva en esta causa con las declaraciones previstas este jueves como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas, ha citado a Aníbal Álvarez para aclarar las gestiones con Leire Díez a las que alude la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes. Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso Leire Félix Donate Mazcuñán Los investigadores deducen de los mensajes intervenidos a la exmilitante socialista que esta habría ofrecido que el PSOE pagase los honorarios de los abogados José Aníbal Álvarez y de Ismael Oliver —este imputado en el caso—, quienes durante un tiempo defendieron al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, respectivamente. Sin embargo, según la UCO, en el caso del que fue el primer abogado de Ábalos "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire". No obstante, "según fuentes abiertas, finalmente este abogado rechazó la defensa de esta persona por incumplimiento de pagos", añade el atestado.