El primer abogado de Ábalos en el caso Koldo reconoce ante el juez Pedraz dos reuniones con Leire Díez
- En esas reuniones, según José Aníbal Álvarez, también estuvo el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez
- De los mensajes intervenidos a la exmilitante socialista la UCO dedujo que Díez ofreció que el PSOE pagase sus honorarios
José Aníbal Álvarez, el que fuera primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, ha reconocido este lunes en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber participado en dos reuniones con la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y con el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, porque fue él quien les puso en contacto, según fuentes jurídicas a RTVE.
En su declaración, a lo largo de casi una hora, el letrado —a quien según el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Díez habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios que finalmente no habría percibido — ha dicho que Ábalos nunca le ha pagado su defensa.
Según ha asegurado, Leire Díez, le planteó pagarle a través de una sociedad, una propuesta que él rechazó, manteniendo que tenía que ser el cliente quien lo hiciera. Sobre Francisco Martínez, el abogado ha dicho que no le cobró porque era amigo.
Pedraz investiga las gestiones de Leire Díez
El magistrado, que esta semana enfrenta una ronda de interrogatorios decisiva en esta causa con las declaraciones previstas este jueves como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas, ha citado a Aníbal Álvarez para aclarar las gestiones con Leire Díez a las que alude la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes.
Los investigadores deducen de los mensajes intervenidos a la exmilitante socialista que esta habría ofrecido que el PSOE pagase los honorarios de los abogados José Aníbal Álvarez y de Ismael Oliver —este imputado en el caso—, quienes durante un tiempo defendieron al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, respectivamente.
Sin embargo, según la UCO, en el caso del que fue el primer abogado de Ábalos "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire". No obstante, "según fuentes abiertas, finalmente este abogado rechazó la defensa de esta persona por incumplimiento de pagos", añade el atestado.
Tercera declaración de un letrado vinculado al caso Koldo
José Aníbal Álvarez es el tercer abogado vinculado al caso Koldo que ha sido citado por el juez Santiago Pedraz en esta ronda de interrogatorios del caso Leire que comenzó el pasado 25 de junio. El primero en comparecer, en su caso como imputado, fue el letrado Jacobo Teijelo, abogado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se reunió junto a Díez en la Fiscalía General del Estado con el número dos del fiscal general Álvaro García Ortíz, Diego Villafañe, quien también prestará esta semana declaración como testigo en esta causa.
El martes será el turno de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García y a la que Pedraz tomará declaración como imputada por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que no ratificara ante los tribunales sus manifestaciones públicas de haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz y a la que la letrada habría ofrecido pagarle a cambio una serie de favores por un total de 250.000 euros.