Claudio Rivas, socio de Aldama en la trama Hidrocarburos declara este jueves como testigo por el caso Leire
- Ante la UCO, Rivas negó conocer a la exmilitante socialista pero sí admitió contactos con Teijelo, abogado de Villarejo
- Según un testigo, la abogada de Koldo pidió información sobre Repsol o la UCO en nombre de Leire Díez
El juez Santiago Pedraz continúa su investigación del caso Leire tomando declaración este jueves a tres empresarios de hidrocarburos, incluido Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, y otro empresario que declaró que la abogada de Koldo García le había pedido, en nombre de Leire Díez, información comprometedora sobre Repsol o la UCO.
El magistrado del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sigue por tercer día consecutivo avanzando en su investigación sobre una presunta trama dedicada a desestabilizar casas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno y escuchando a testigos que ya acudieron a las dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo. El auto recoge que las actuaciones se incoaron por hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado, "sin perjuicio de ulterior calificación".
Investigados por el fraude del IVA en hidrocarburos
Los citados este jueves para prestar declaración están además investigados en casos de presunto fraude de IVA en el sector de hidrocarburos.
El primer empresario llamado por Pedraz optó por no prestar declaración ante la Guardia Civil, al entender que sus respuestas podían afectar a su derecho de defensa en otra causa en la que está investigado. Aunque sí dijo tener información útil sobre las actuaciones del día anterior -la jornada anterior la UCO acudió a Ferraz a requerir documentación- que según dijo quería poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.
En segundo lugar, está citado Antonio Rodríguez Estepa, otro empresario de hidrocarburos que ante la Guardia Civil sostuvo que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le propuso, como intermediaria de Leire Díez, beneficios procesales con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el mando de esta unidad Antonio Balas, así como de altos cargos de Hacienda.
Según el relato de este empresario, De la Hoz, actualmente investigada en el caso Leire, le dijo que la persona que podía efectuar este ofrecimiento era Leire Díez, a quien definió como una persona relacionada con el Gobierno a un "segundo nivel". Sin embargo, según dijo a los investigadores, rechazó la oferta siguiendo el consejo de su abogado.
En la causa figura además una denuncia que Rodríguez Estepa remitió a la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2023 en la que decía que era colaborador de la Guardia Civil pero que había recibido amenazas y coacciones por parte de un guardia civil al negarse a dar información de Juan Sánchez Yepes, un capitán del instituto armado investigado en Gaslow, un caso de hidrocarburos.
En último lugar está citado Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos e investigado junto a él, que ante la Guardia Civil negó conocer a Leire Díez o que le hubieran ofrecido algún tipo de beneficio por cambiar alguna declaración judicial. Rivas sí reconoció contactos con un abogado investigado en este procedimiento, Jacobo Teijelo, que representaba a Yepes en el caso Gaslow y le habló de coordinar defensas, algo que finalmente no ocurrió.
La declaración de Cristina Narbona, plato fuerte del viernes
La ronda de testificales proseguirá el viernes 10 de julio con las comparecencias de José Norberto Uzal Tresandi, a las 10.00 horas; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a las 10.30 horas, y Rafael Salvador Moreno, a las 11.00 horas.
Narbona deberá dar cuenta de los contactos que mantuvo con Leire Díez, después de que la UCO recogiera mensajes de julio de 2024 en los que la exmilitante aludía a la posibilidad de reconducir los ataques dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El calendario fijado por Pedraz se completará la próxima semana con las declaraciones, el lunes 13 de julio, de José Aníbal Álvarez García, primer abogado del exministro José Luis Ábalos; de nuevo Francisco Ortega Fernández, y Daniel Mateo. El martes 14 de julio comparecerá en calidad de investigada la abogada Leticia de la Hoz.
La agenda de esta semana arrancó el martes con las testificales de Patricia Isabel Espinar Pérez, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el 'caso Koldo', y Francisco Ortega Fernández, señalado en el atestado de la UCO como mediador de las reuniones entre Villalba y Díez. Ante el juez, Villalba se ratificó en que mantuvo dos reuniones con Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025, en las que la exmilitante se habría presentado como una persona con vínculos con el Gobierno y le habría ofrecido distintos beneficios, entre ellos el levantamiento de su imputación o su restitución en el cuerpo, a cambio de información comprometedora sobre la Guardia Civil, según fuentes jurídicas. Este miércoles fue el turno de Antonio José García Cabrera, abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, citado a las 10.00 horas, y de Joaquín Parra Páez, a las 10.30 horas, con lo que quedó completado el bloque de declaraciones previsto para el arranque de la semana