El juez y Anticorrupción piden que Balas siga en la UCO para investigar el caso Koldo aunque ascienda a coronel.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo y también la Fiscalía Anticorrupción han pedido al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el teniente coronel Antonio Balas permanezca entre los agentes investigadores para esta causa aunque sea ascendido en próximas fechas a coronel. En una providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, el magistrado Ismael Moreno ha remitido oficial al coronel jefe de la UCO para pedir que Balas "pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación".

En estos momentos, el teniente coronel Balas está al frente del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, que se encarga de los casos judiciales que cercan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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