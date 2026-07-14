El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo el 9 de septiembre
- Cita a declarar a Ana María Fuentes y a Ismael Oliver a las 10:00 y a las 10:30 horas respectivamente
- El magistrado investiga una supuesta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como imputada para que declare el 9 de septiembre a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco en la causa que investiga la supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En una providencia fechada este lunes a la que ha tenido acceso RTVE, el magistrado cita a Fuentes a las 10:00 y acuerda también que en esa misma fecha, pero media hora más tarde, declare también como investigado Ismael Oliver, el exabogado de Koldo García, condenado a 19 años de prisión en el caso mascarillas.
Además, ordena otras diligencias solicitadas por las partes personadas en este procedimiento judicial y pide que se dé traslado de la decisión al Ministerio Fiscal para que elabore su informe.
En relación con la supuesta trama, Pedraz cree que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de Fuentes, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, y como autora, de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas.
En la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Fuentes negó la existencia de una 'caja B' en el PSOE y aseguró que no había "ningún pago en efectivo" que no estuviera documentado.
Citadas también dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE
El juez también escuchará el testimonio de dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. En ese acto, indica el magistrado, se les devolverán los terminales móviles que se les intervinieron en el registro del PSOE de 27 y 28 de mayo para que aporten las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por "cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano y Leire Diez".
La pasada semana, el instructor acordó el volcado y análisis en sede policial del teléfono móvil del que fuera presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. El juez considera que esta medida restrictiva se encuentra justificada ante el tipo de delincuencia investigada y pide a Serrano que se persone en la causa como investigado con abogado y procurador.
Precisamente, la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, está citada a declarar este martes como imputada ante Pedraz, después de que la empresaria Carmen Pano asegurase que había tratado de sobornarla para que negara que había llevado dinero a Ferraz.