El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo el 9 de septiembre

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como imputada para que declare el 9 de septiembre a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco en la causa que investiga la supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una providencia fechada este lunes a la que ha tenido acceso RTVE, el magistrado cita a Fuentes a las 10:00 y acuerda también que en esa misma fecha, pero media hora más tarde, declare también como investigado Ismael Oliver, el exabogado de Koldo García, condenado a 19 años de prisión en el caso mascarillas.

Además, ordena otras diligencias solicitadas por las partes personadas en este procedimiento judicial y pide que se dé traslado de la decisión al Ministerio Fiscal para que elabore su informe.

En relación con la supuesta trama, Pedraz cree que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de Fuentes, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, y como autora, de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas.

En la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Fuentes negó la existencia de una 'caja B' en el PSOE y aseguró que no había "ningún pago en efectivo" que no estuviera documentado.