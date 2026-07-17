Andy Burnham, el 'rey del Norte' es elegido líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer

Andy Burnham ha sido confirmado este viernes como nuevo líder del Partido Laborista británico con la promesa de devolver la esperanza a las comunidades trabajadoras que, según ha denunciado, llevan décadas abandonadas por el poder político. “Volveremos a ser esa versión del Partido Laborista”, ha asegurado ante el congreso extraordinario que ha certificado su elección, el último paso antes de convertirse el lunes en primer ministro del Reino Unido.

En un discurso cargado de referencias a las raíces industriales y sindicales de la formación, Burnham ha recordado las minas, fábricas y astilleros donde se forjó el movimiento obrero británico. El político de 56 años, una de las figuras más populares del partido por su etapa al frente del Gran Mánchester, ha acusado al país de haber dado la espalda a muchos de esos territorios y ha prometido poner la unidad laborista al servicio de quienes llevan demasiado tiempo esperando que la política les permita “recuperar la esperanza”. "La recuperación de los territorios se consigue trabajando juntos. Así lo hicimos en Manchester y ese es el modelo que llevaremos al conjunto del país", ha añadido, en referencia a su colaboración con el sector empresarial para impulsar el crecimiento económico de la región.

Burnham ha vinculado la fractura territorial y social del Reino Unido a su propia experiencia en la campaña por esclarecer la tragedia de Hillsborough, la avalancha ocurrida en 1989 en un estadio de Sheffield en la que murieron 97 aficionados del Liverpool y cuya responsabilidad fue atribuida durante años de forma injusta a las propias víctimas. Aquel caso, ha explicado, le llevó a asumir que el Estado no siempre protege a las comunidades trabajadoras y que, en ocasiones, utiliza su poder para encubrir errores y defender intereses establecidos.

Durante su intervención, el laborista también ha querido rendir homenaje a Keir Starmer, a quien ha reconocido haber conducido al laborismo desde una de sus peores derrotas electorales hasta una amplia victoria y haber sentado las bases sobre las que ahora pretende construir. Entre los logros de su predecesor ha citado los nuevos derechos para trabajadores e inquilinos, la reducción de las listas de espera sanitarias y la recuperación del control público del ferrocarril.

Keir Starmer saliendo del número 10 de Downing Street, residencia del primer ministro británico en Londres Marcin Nowak / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto Marcin Nowak / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

Un candidato sin rival La elección de Burnham estaba decidida desde el miércoles, cuando obtuvo el aval de 379 de los 403 miembros del grupo laborista en la Cámara de los Comunes, muy por encima de los 81 necesarios para presentar una candidatura. Ese respaldo dejó sin posibilidades a cualquier aspirante alternativo en las primarias abiertas el 9 de julio. La única otra nominación registrada, la de Catherine West, contó con el apoyo de un solo diputado y no alcanzó el umbral exigido. El exalcalde completó después los requisitos internos con 23 nominaciones de sindicatos y sociedades socialistas afiliadas al partido, incluido el respaldo de los once sindicatos con derecho a participar en el proceso. Al no existir ninguna otra candidatura elegible, el congreso se ha limitado a certificar una sucesión que ya no tenía alternativa. El lunes, Starmer acudirá al palacio de Buckingham para presentar formalmente su dimisión ante Carlos III. El monarca recibirá después a Burnham y le encargará formar Gobierno, tal y como establece el procedimiento constitucional británico. El nuevo primer ministro se desplazará entonces al número 10 de Downing Street, donde está previsto que pronuncie su primer discurso y comience a anunciar la composición de su gabinete. No será necesario convocar elecciones generales, ya que el Partido Laborista conserva la mayoría absoluta lograda en julio de 2024 y su nuevo líder está en condiciones de mantener la confianza de la Cámara de los Comunes. Burnham se convertirá así en el séptimo primer ministro británico en apenas una década, después de un periodo marcado por el Brexit, la pandemia, la crisis del coste de la vida y una prolongada inestabilidad en la jefatura del Gobierno. El diputado británico Andy Burnham, junto a familiares de las víctimas de Hillsborough, a las puertas de la Cámara de los Comunes en Londres DPA via Europa Press Europa Press

Su gobierno será "inequívocamente laborista" El nuevo líder presenta su llegada como un cambio de rumbo. En intervenciones previas ha hablado de un Gobierno “inequívocamente laborista” tanto en sus prioridades como en las decisiones que adopte, prometiendo situar a las personas y a los territorios en el centro de la acción política. Su proyecto combina renovación económica, recuperación de capacidad pública en sectores estratégicos, impulso industrial y una amplia transferencia de competencias desde Londres hacia las regiones y administraciones locales. Burnham pretende convertir la descentralización en el eje de su mandato y extender al conjunto del Reino Unido algunas de las políticas desarrolladas durante sus años al frente del Gran Mánchester. Burnham considera que buena parte de los desequilibrios actuales comenzaron a gestarse en la década de 1980, cuando el poder político se concentró todavía más en la capital mientras sectores esenciales de la economía eran privatizados. Su objetivo es promover el crecimiento más allá de Londres, reforzar las economías regionales y devolver a las comunidades capacidad para decidir sobre los servicios, las inversiones y las infraestructuras que afectan a su vida cotidiana. Burnham ha definido esta propuesta como el mayor reequilibrio territorial del poder en varias generaciones. Sin embargo, todavía deberá precisar cómo financiará esa transformación y hasta dónde llegará el aumento del control público que ha prometido. El nuevo líder defiende lo que denomina un “socialismo favorable a la empresa”, una fórmula con la que pretende combinar una mayor intervención del Estado con la inversión privada y el desarrollo de las economías locales. Al mismo tiempo, se ha comprometido a respetar los objetivos de equilibrio presupuestario del Ejecutivo saliente para disipar los temores a un incremento descontrolado del gasto. El Partido Laborista permite al alcalde de Mánchester aspirar a un escaño en la Cámara de los Comunes

Objetivo: frenar el avance de Reform UK La preocupación por Reform UK ha sido uno de los factores decisivos en el ascenso de Burnham. El partido populista y antiinmigración de Nigel Farage lleva meses disputando a los laboristas el voto de numerosas circunscripciones del norte y el centro de Inglaterra, zonas industriales castigadas por décadas de desinversión y fundamentales para la mayoría conseguida por Starmer. Una parte del grupo parlamentario considera que Burnham está en mejores condiciones para recuperar a esos electores. Su discurso sobre el abandono territorial, su perfil menos institucional y su experiencia política fuera de Westminster le han permitido conectar con votantes que se sienten alejados de la dirección nacional del partido. El dirigente regresó al Parlamento el pasado 18 de junio después de imponerse con claridad en las elecciones parciales de Makerfield, una circunscripción próxima a Manchester donde Reform UK esperaba poner en dificultades a los laboristas. El resultado reforzó su argumento de que podía frenar el avance de Farage y aceleró los movimientos internos para situarlo al frente de la formación. El líder de Reform UK, Nigel Farage, durante la segunda y última jornada del congreso del partido Reform UK en septiembre de 2025 Oli Scarff / AFP Por su parte, Starmer anunció su dimisión el 22 de junio, después de meses de caída en los sondeos y de la derrota sufrida por el partido en las elecciones locales y regionales de mayo. El primer ministro, que había llevado a los laboristas al poder menos de dos años antes, terminó perdiendo la confianza de buena parte de sus propios diputados. En su última sesión de control ante la Cámara de los Comunes, Starmer ofreció “todo su apoyo” a su sucesor y aseguró que seguirá trabajando como diputado para contribuir al éxito del partido. También dejó claro que no pretende condicionar públicamente al nuevo primer ministro y que cualquier consejo que pueda darle será únicamente en privado. Sin embargo, Burnham tendrá un margen limitado para recuperar el terreno perdido. Las próximas elecciones generales deberán celebrarse como muy tarde en 2029, lo que le deja menos de tres años para convertir su discurso sobre la descentralización y la reindustrialización en mejoras perceptibles para los ciudadanos. La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, en una de sus llegadas a Downing Street Wiktor Szymanowicz Getty Images

Los mercados miran al Ministerio de Finanzas La composición del próximo Gobierno será una de las primeras decisiones con las que Burnham deberá definir el alcance real de su giro político. La principal incógnita es quién ocupará el Ministerio de Finanzas, un nombramiento especialmente sensible para unos mercados que observan con cautela sus promesas de mayor intervención pública. Los medios británicos sitúan a Shabana Mahmood entre las principales candidatas para asumir la cartera, por delante de Ed Miliband, representante de posiciones económicas más próximas al ala izquierda del partido. La posible elección de Mahmood, considerada una dirigente pragmática y fiscalmente moderada, ha sido interpretada como una señal de continuidad presupuestaria. La libra ha cedido este viernes alrededor de un 0,2 % frente al dólar, aunque se encamina a cerrar su tercera semana consecutiva de avances, con una subida cercana al 0,4 %. Los inversores parecen haber dejado atrás, al menos por el momento, el temor a que Burnham inicie su mandato con una expansión inmediata del gasto. El nuevo líder tendrá, no obstante, que demostrar cómo compatibiliza las restricciones presupuestarias con sus planes de inversión, reindustrialización y fortalecimiento del sector público. Andy Burnham, pronuncia un discurso en el Museo del Pueblo el 29 de junio de 2026 en Mánchester Jeff J Mitchell Jeff J Mitchell/Gertty Images