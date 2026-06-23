Bulos y desinformación sobre la dimisión de Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido

Keir Starmer anunció este lunes su renuncia como primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Laborista. En redes sociales se han difundido vídeos manipulados e imágenes antiguas y descontextualizadas que relacionan falsamente con su salida del número 10 de Downing Street. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos la desinformación que circula en redes sociales sobre la dimisión de Starmer.

Este vídeo no es la reacción de los ingleses tras la dimisión de Keir Starmer Difunden en redes sociales un vídeo de 16 segundos en el que se ve una multitud expectante ante una pantalla, en la que se ve a Keir Starmer presentando su dimisión como primer ministro. Cuando Starmer dice en inglés que dimite, aparentemente la gente comienza a celebrarlo. "Los ingleses celebran la partida de Keir Starmer frente a una pantalla gigante en el mismo momento en que anuncia su dimisión", leemos en francés en un mensaje de X con más de 3.000 compartidos desde el 22 de junio. Es un bulo. Mensaje de X que difunde el vídeo como si fuera la celebración de los ingleses por la dimisión de Starmer VerificaRTVE Es un vídeo manipulado, se trata de un montaje digital a partir de un vídeo grabado durante la Eurocopa de fútbol de 2016. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa y encontramos la versión original del vídeo publicada en un canal de YouTube en junio de 2016. En la pantalla no se ve a Starmer, sino la retransmisión de un partido de fútbol. Como dice el título de la publicación de YouTube, son aficionados congregados en el estadio Ashton Gate de Bristol celebrando un gol de Inglaterra contra Gales en la fase de grupos de la Eurocopa 2016, el 16 de junio. La retransmisión del partido se produjo en un bar situado en el interior del estadio. En la imagen inferior puedes ver elementos coincidentes entre el vídeo manipulado y la captura de la grabación original. Elementos coincidentes entre el vídeo manipulado y capturas de la grabación original VerificaRTVE Este vídeo se utiliza para difundir bulos de forma recurrente. La misma grabación se empleó para hacer un montaje y presentarlo como si fuese una celebración en Canadá por la renuncia de Justin Trudeau. En 2024 también se difundió descontextualizado en Estados Unidos, después de que se declarase culpable a Donald Trump en un juicio celebrado en Nueva York.