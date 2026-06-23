Bulos y desinformación sobre la dimisión de Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido
- Keir Starmer anuncia su renuncia como primer ministro del Reino Unido
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Keir Starmer anunció este lunes su renuncia como primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Laborista. En redes sociales se han difundido vídeos manipulados e imágenes antiguas y descontextualizadas que relacionan falsamente con su salida del número 10 de Downing Street. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos la desinformación que circula en redes sociales sobre la dimisión de Starmer.
Este vídeo no es la reacción de los ingleses tras la dimisión de Keir Starmer
Difunden en redes sociales un vídeo de 16 segundos en el que se ve una multitud expectante ante una pantalla, en la que se ve a Keir Starmer presentando su dimisión como primer ministro. Cuando Starmer dice en inglés que dimite, aparentemente la gente comienza a celebrarlo. "Los ingleses celebran la partida de Keir Starmer frente a una pantalla gigante en el mismo momento en que anuncia su dimisión", leemos en francés en un mensaje de X con más de 3.000 compartidos desde el 22 de junio. Es un bulo.
Es un vídeo manipulado, se trata de un montaje digital a partir de un vídeo grabado durante la Eurocopa de fútbol de 2016. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa y encontramos la versión original del vídeo publicada en un canal de YouTube en junio de 2016. En la pantalla no se ve a Starmer, sino la retransmisión de un partido de fútbol. Como dice el título de la publicación de YouTube, son aficionados congregados en el estadio Ashton Gate de Bristol celebrando un gol de Inglaterra contra Gales en la fase de grupos de la Eurocopa 2016, el 16 de junio. La retransmisión del partido se produjo en un bar situado en el interior del estadio. En la imagen inferior puedes ver elementos coincidentes entre el vídeo manipulado y la captura de la grabación original.
Este vídeo se utiliza para difundir bulos de forma recurrente. La misma grabación se empleó para hacer un montaje y presentarlo como si fuese una celebración en Canadá por la renuncia de Justin Trudeau. En 2024 también se difundió descontextualizado en Estados Unidos, después de que se declarase culpable a Donald Trump en un juicio celebrado en Nueva York.
Starmer no invitó a Reino Unido a este hombre que sostiene dos cabezas decapitadas
En redes circula una fotografía en la que se ve a un hombre sonriendo mientras sostiene dos cabezas decapitadas. "Nunca olvides que Starmer no solo invitó a este salvaje al Reino Unido, sino que también le dio la mano", dice en inglés el mensaje de X, que difunde la imagen, con más de 10.000 compartidos desde el 21 de junio. Es un bulo.
El hombre que sostiene cabezas decapitadas es Mohamed Elomar, un militante de ISIS australiano que murió en 2015. Starmer llegó al liderazgo del Partido Laborista el 4 de abril de 2020 y asumió el cargo como primer ministro el 5 de julio de 2024. Mensajes de redes sociales relacionan falsamente esa fotografía con el actual presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, a quien Starmer recibió en Downing Street el pasado 31 de marzo. Se trata de un bulo que ya desmentimos en VerificaRTVE en 2025.
Elomar era un terrorista originario de Sídney que luchó en Siria e Irak en grupos vinculados al Estado Islámico. Según informó la cadena estadounidense CNN, la fotografía la publicaron los terroristas en Twitter en 2014 y muestra las cabezas de dos soldados sirios. La cadena australiana ABC informó sobre su muerte, junto a otro militante del ISIS, el 22 de junio de 2015: "Una persona cercana a la familia de uno de los hombres declaró al programa 7.30 de la cadena ABC que ambos murieron en combates en la ciudad de Mosul". En un comunicado emitido por el Parlamento de Australia el 24 de junio de 2015, la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, expresó con "un alto grado de certeza" de que Elomar murió mientras luchaba en Siria.
Por su parte, Ahmed al Sharaa, presidente de Siria desde el final de la guerra civil, es un salafista que luchó en las filas de Al Qaeda y posteriormente fue pieza clave en la creación de su filial Al Nusra.
Starmer no se fue a tomar una cerveza "inmediatamente después de dimitir"
Circula en redes sociales una imagen en la que se ve a Keir Starmer bebiendo una cerveza en una mesa de la terraza de un bar vestido con un chándal azul. "Keir Starmer inmediatamente después de su dimisión como primer ministro", leemos en inglés en el mensaje de X que acompaña la instantánea, difundida el 22 de junio. Es falso.
Esta fotografía no es actual, es de mayo de 2021. Gracias a una búsqueda inversa hemos comprobado que la imagen circula al menos desde mayo de 2021, tres años antes de que asumiera el cargo como primer ministro británico. La difundió el periódico británico The Sun, cuando Starmer ya era lider del Partido Laborista.
Starmer presentó su dimisión este lunes pero se mantendrá en el cargo hasta que su sucesor al frente del Partido Laborista sea elegido. El proceso de sustitución empezará el 9 de julio y podría terminar ese mismo mes si el hasta ahora alcalde de Mánchester, Andy Burnham, es el único candidato. Reino Unido elegirá a su sexto primer ministro en menos de siete años y el séptimo en la última década.
En VerificaRTVE te hemos aclarado otros bulos sobre Keir Starmer, como que no "legalizó el matrimonio entre primos hermanos" en Reino Unido. También te hemos contado los grandes bulos que marcaron el Brexit en 2016, cuando se cumple una década desde el referéndum para que el país abandonara la Unión Europea.