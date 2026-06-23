Keir Starmer no "legalizó el matrimonio entre primos hermanos" en Reino Unido, es un bulo
- La Ley de Matrimonio de 1949 permite la unión entre primos hermanos en Reino Unido
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Mensajes de redes sociales aseguran que el ex primer ministro británico, Keir Starmer, "a petición del lobby musulmán, legalizó en el Reino Unido los matrimonios entre primos hermanos" y comparten un vídeo en el que el parlamentario Richard Holden insta a Starmer a prohibir este tipo de enlaces. Es un bulo. Starmer no ha legalizado el matrimonio entre primos hermanos: la Ley de Matrimonio de 1949 ya lo permitía. La grabación que presentan como prueba se registra el 5 de marzo de 2025, cuando Holden defendió la prohibición de este tipo de matrimonios con una propuesta que, a fecha de publicación de este artículo, no ha sido aprobada.
"Incesto legalizado. A petición del lobby musulmán, Keir Starmer legalizó en el Reino Unido los matrimonios entre primos hermanos (...) está legalizando matrimonios entre hermanos y hermanas, entre padres e hijos", dice en inglés un mensaje de X compartido más de 8.000 veces desde el 19 de junio. La publicación adjunta un vídeo de 40 segundos de una intervención del diputado conservador Richard Holden en el Parlamento británico.
Starmer no ha legalizado el matrimonio entre primos hermanos: se permite desde 1949
Gracias a una búsqueda por palabras clave hemos podido comprobar que el vídeo corresponde a una intervención del diputado conservador Richard Holden en el Parlamento británico el 5 de marzo de 2025 (minuto 33:52). Durante la sesión de preguntas al entonces Primer Ministro (conocida como PMQs), Holden propone la prohibición del matrimonio entre primos hermanos señalando que "conlleva importantes problemas de salud" y dice: "Este Gobierno tiene la oportunidad de dejar que mi proyecto de ley pase en primera lectura para prohibir el matrimonio entre primos en la fase de comisión". A continuación le pregunta al entonces primer ministro británico si "reconsiderará su postura antes de ordenar a sus portavoces que bloqueen esta legislación". A lo que Keir Starmer contesta: "Ya hemos adoptado nuestra postura respecto a ese proyecto de ley".
El 10 de diciembre de 2024, Holden propuso un proyecto de ley que planteaba la prohibición del matrimonio entre primos hermanos. En el borrador menciona también los riesgos para la salud y la cuestión de la libertad de las mujeres. A fecha de publicación de esta noticia, esta propuesta no ha sido aprobada. En Reino Unido, según la Ley de Matrimonio de 1949, el matrimonio entre hermanos y padres o hijos está prohibido, lo especifica en una lista del Anexo I de esta ley, pero no entre primos hermanos.
Keir Starmer tampoco "está legalizando matrimonios entre hermanos y hermanas, entre padres e hijos", como asegura el mensaje de redes. Según la misma norma, están penalizadas como delito las relaciones sexuales entre personas con parentescos directos, como hermanos, padres e hijos o abuelos y nietos.
Este vídeo ya había sido objeto de bulos
En VerificaRTVE hemos detectado a través de una búsqueda inversa que este vídeo se ha utilizado en otras ocasiones para difundir el mismo bulo. En octubre de 2025 circularon mensajes similares con la misma grabación en X (1,2) y ahora vuelve a extenderse la falsedad en el contexto de la dimisión de Keir Starmer como primer ministro.
En VerificaRTVE hemos desmentido otros contenidos relacionados con Reino Unido. Te aclaramos que esta iglesia de Inglaterra no ha sido atacada por "extremistas", es México durante el 8M y que la bandera de Pakistán en Westminster no se ha izado por primera vez ni de forma permanente.