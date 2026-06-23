Keir Starmer no "legalizó el matrimonio entre primos hermanos" en Reino Unido, es un bulo

Mensajes de redes sociales aseguran que el ex primer ministro británico, Keir Starmer, "a petición del lobby musulmán, legalizó en el Reino Unido los matrimonios entre primos hermanos" y comparten un vídeo en el que el parlamentario Richard Holden insta a Starmer a prohibir este tipo de enlaces. Es un bulo. Starmer no ha legalizado el matrimonio entre primos hermanos: la Ley de Matrimonio de 1949 ya lo permitía. La grabación que presentan como prueba se registra el 5 de marzo de 2025, cuando Holden defendió la prohibición de este tipo de matrimonios con una propuesta que, a fecha de publicación de este artículo, no ha sido aprobada.

"Incesto legalizado. A petición del lobby musulmán, Keir Starmer legalizó en el Reino Unido los matrimonios entre primos hermanos (...) está legalizando matrimonios entre hermanos y hermanas, entre padres e hijos", dice en inglés un mensaje de X compartido más de 8.000 veces desde el 19 de junio. La publicación adjunta un vídeo de 40 segundos de una intervención del diputado conservador Richard Holden en el Parlamento británico.