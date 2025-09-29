El hombre que sostiene dos cabezas decapitadas en esta foto no es el presidente interino de Siria

En redes sociales difunden que el presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, quien ha acudido a la Asamblea General de la ONU, es el mismo hombre que aparece sonriendo en una foto mientras sostiene dos cabezas decapitadas. Es un bulo. Son dos personas distintas. La persona de la fotografía inferior no es el presidente sitio, es Mohamed Elomar, un australiano que se unió al Estado Islámico (ISIS) y que falleció en 2015.

"El nuevo amigo de Sánchez y Felipe VI", leemos en un mensaje compartido más de 11.000 veces en X desde el 26 de septiembre. La publicación va acompañada de dos imágenes: arriba, aparece una instantánea del presidente interino sirio; abajo, un hombre con vestimenta militar que sostiene dos cabezas decapitadas. "Las Naciones Unidas son una broma", leemos en un mensaje en inglés compartido más de 40.000 veces en X desde el 27 de septiembre que presenta el mismo paralelismo. También circula otra versión en la que Ahmed al Sharaa posa junto a Felipe VI en la Asamblea General de la ONU.

El hombre que sostiene cabezas decapitadas no es Ahmed al Sharaa La imagen corresponde a un militante de ISIS australiano que murió en 2015. A través de una búsqueda inversa de imagen, encontramos la fotografía en una noticia de la cadena de televisión australiana ABC publicada en 2014 que identifica al autor como Mohamed Elomar, un hombre originario de Sídney que luchó en Siria e Irak en grupos vinculados al Estado Islámico. Según informó la cadena estadounidense CNN, la fotografía la publicaron los terroristas en Twitter en 2014 y muestra las cabezas de dos soldados sirios. Se cree que fue tomada en la ciudad de Raqa, al norte de ese país. A raíz de la publicación de la instantánea, las autoridades emitieron una orden de arresto inmediato contra Elomar por delitos de terrorismo. "Tan pronto como pongan un pie en suelo australiano serán puestos bajo custodia", afirmó el jefe antiterrorista de la Policía Federal Australiana a ABC. En un comunicado emitido por el Parlamento de Australia en junio de 2015, la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, expresó con "un alto grado de certeza" que Elomar murió mientras luchaba en Siria, una información de la que otros medios se hicieron eco (1 y 2).