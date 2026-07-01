El Ibex 35 cumple con los deberes de paridad: Bankinter, Iberia y Redeia tienen más mujeres que hombres en sus consejos

El Ibex 35 ha hecho los deberes. 28 de las 35 empresas del selectivo español cumplen con la ley de paridad, que establece que los consejos de administración deben estar formados, al menos, por un 40% de mujeres (o de hombres, si este fuese el sexo menos representado). La ley, aprobada en 2024, fijó un plazo, que terminó este 30 de junio, para que las grandes firmas cotizadas alcanzasen dicho objetivo y entre todas suman 179 consejeras, el 42% del total, según los datos al cierre de 2025 recopilados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bankinter, IAG (matriz de Iberia) y Redeia son las grandes cumplidoras. Las tres tienen más mujeres que hombres en sus respectivos consejos de administración. El banco y el operador eléctrico alcanzan un porcentaje del 58%, mientras que el holding propietario de la aerolínea llega al 54%. En el lado opuesto, en el furgón de cola, se sitúan Solaria (16,67%), Puig (30,77%), Naturgy (33%), Indra (33%), Grifols (33%) y Ferrovial (33%). Las compañías que no han cumplido se enfrentan a una multa y a otras sanciones por infracción grave, según recoge la ley de los mercados de valores.

"Las empresas venden productos y la mitad de los que consumen esos productos son mujeres. Creo que tienen que representar a toda la sociedad en edad, en sexo o en otras formas de diversidad", apunta a RTVE Noticias Teresa Alarcos, consejera independiente de varias compañías y fundadora y presidenta de la Women Startup Community. La experta destaca además que la integración de las mujeres y de otros colectivos menos representados "crea valor" en las organizaciones.

"Hay muchos estudios que indican que integrar diversidad y mujer provoca un crecimiento del Producto Interior Bruto en más de dos puntos", señala Alarcos, que va más allá y pone el foco en la importancia de que las compañías sean capaces de dar cabida a la mayor diversidad de personas posible para afrontar los retos de futuro, como la irrupción de la Inteligencia Artificial, la robótica o los vaivenes geopolíticos, entre otros frentes.

"No es porque seamos mujeres, es porque somos una fuente de valor económico y creamos valor con nuestras particularidades, insights y vivencias, que hacen que veamos la realidad de otra forma y que nos hagamos otras preguntas. Esto es lo que permite que la estrategia de una empresa sea exitosa", defiende Alarcos en referencia al valor de incluir todo tipo de voces en los consejos de administración. Es una forma de complementar la experiencia y los perfiles de estos órganos y de activar conversaciones que ahora mismo no están sobre la mesa de las grandes compañías.

04.42 min Woman Forward: contra los techos de cristal

La presidenta de la Women Startup Community subraya que, para hacer frente a esos grandes retos, los consejos tienen que ser "mucho más dinámicos" y advierte de que son lugares donde se están empezando a plantear cuestiones antes impensables. "Estamos en un momento en el que se está produciendo una disrupción tecnológica, donde la geopolítica tiene un impacto extraordinario, y la estrategia, que es una de las funciones indelegables del consejo, tiene que ser dinámica, más parecida a una startup", remarca.

¿Qué pasa con la alta dirección? Pero si la mayoría de firmas del Ibex 35 han cumplido con el objetivo de alcanzar el 40% en sus consejos de administración, a la paridad en la alta dirección todavía le queda camino por recorrer. Las compañías del selectivo contaban al cierre de 2025 con 110 mujeres en puestos de alta dirección, un 27,7% del total, según datos de la CNMV. Quizás el caso más paradigmático sea el del Banco Santander. Ana Botín ostenta la presidencia de la entidad desde 2014, tras la muerte repentina de su padre, pero no es la única mujer al frente de una de las grandes cotizadas. Gloria Ortiz (Bankinter) y Arantza Ezpeleta (Acciona Energía) representan otros dos ejemplos. O Marta Ortega, heredera de Inditex, si bien su puesto es el de presidenta no ejecutiva. Objetivo igualdad Objetivo igualdad: Mujeres en la diplomacia global La resolución de la ONU Mujer, paz y seguridad exige que en las mesas de negociación en la resolución de conflictos haya mujeres. Sin embargo, en n... Ver ahora Que la alta dirección tenga las cifras de paridad de los consejos es cuestión de tiempo. "Ahora mismo hay muchísimas mujeres en pole position. Los comités de dirección de las grandes empresas están llenos de mujeres y de ese talento van a salir los nuevos CEOs", sostiene Alarcos, que pone el ejemplo de aquellas que entraron siendo junior, pasaron a senior, a gerente, directivas… Son carreras que se han construido peldaño a peldaño y "cuando en una multinacional ven claro el talento, lo alimentan para que termine tomando el liderazgo".