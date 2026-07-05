La OPEP+ acuerda elevar su producción de crudo en 188.000 barriles diarios desde agosto, su quinta subida consecutiva

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, añadiendo 188.000 barriles diarios.

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según ha informado en un comunicado la secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

"En su compromiso colectivo por apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023", señala la nota.

El documento hace así referencia al plan de este grupo de productores clave de la alianza, iniciado hace más de un año, para revertir de forma gradual y con incrementos mensuales moderados, un recorte de 1,6 millones de barriles diarios (mbd) aplicado a su bombeo conjunto en 2023 de forma voluntaria para apuntalar los precios del crudo. Tal y como esperaban los mercados, el aumento pactado es idéntico al de los meses anteriores.

Tras una pausa entre enero y marzo, los aumentos mensuales se reanudaron en abril a pesar de las fuertes perturbaciones a raíz de la guerra en Irán, así como el bloqueo del estrecho de Ormuz, que obstaculizaron la salida de los flujos petroleros del golfo Pérsico.

En medio del conflicto, los incrementos pactados quedaron ampliamente anulados por la drástica e involuntaria caída de la producción de varios miembros de la OPEP —principalmente Irak, Irán, Arabia Saudí y Kuwait—, que llegó a rozar los 10 mbd en abril, según las estimaciones de la organización.

Sin embargo, tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que prolonga el alto el fuego vigente mientras continúan las negociaciones de un acuerdo de paz integral, los buques han comenzado a transitar nuevamente por Ormuz, aunque la situación dista de normalizarse plenamente.

Con todo, se espera que por primera vez desde el inicio de la guerra los cinco incrementos pactados este año —cada uno de 188.000 barriles diarios— comiencen a aplicarse de manera efectiva.