La OPEP+ acuerda elevar su producción de crudo en 188.000 barriles diarios desde agosto, su quinta subida consecutiva
- Desde la firma del acuerdo entre EE.UU. e Irán, los miembros del golfo Pérsico han comenzado a restablecer los envíos
- La decisión ha sido adoptada por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, añadiendo 188.000 barriles diarios.
La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según ha informado en un comunicado la secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.
"En su compromiso colectivo por apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023", señala la nota.
El documento hace así referencia al plan de este grupo de productores clave de la alianza, iniciado hace más de un año, para revertir de forma gradual y con incrementos mensuales moderados, un recorte de 1,6 millones de barriles diarios (mbd) aplicado a su bombeo conjunto en 2023 de forma voluntaria para apuntalar los precios del crudo. Tal y como esperaban los mercados, el aumento pactado es idéntico al de los meses anteriores.
Tras una pausa entre enero y marzo, los aumentos mensuales se reanudaron en abril a pesar de las fuertes perturbaciones a raíz de la guerra en Irán, así como el bloqueo del estrecho de Ormuz, que obstaculizaron la salida de los flujos petroleros del golfo Pérsico.
En medio del conflicto, los incrementos pactados quedaron ampliamente anulados por la drástica e involuntaria caída de la producción de varios miembros de la OPEP —principalmente Irak, Irán, Arabia Saudí y Kuwait—, que llegó a rozar los 10 mbd en abril, según las estimaciones de la organización.
Sin embargo, tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que prolonga el alto el fuego vigente mientras continúan las negociaciones de un acuerdo de paz integral, los buques han comenzado a transitar nuevamente por Ormuz, aunque la situación dista de normalizarse plenamente.
Con todo, se espera que por primera vez desde el inicio de la guerra los cinco incrementos pactados este año —cada uno de 188.000 barriles diarios— comiencen a aplicarse de manera efectiva.
La oferta petrolera podría superar a la demanda en unos 3,8 mbd
Los aumentos llegarían a un mercado donde, según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la oferta petrolera puede superar a la demanda en unos 3,8 mbd este año.
Los precios del "oro negro", que se habían disparado por encima de los 100 dólares, ya han regresado a los niveles previos al conflicto. El barril de Brent terminó la semana a 72,12 dólares, un 42% por debajo del pico de 126 dólares que alcanzó el pasado 30 de abril, mientras que el petróleo de referencia de la OPEP cayó desde los 146,05 dólares del 19 de marzo hasta los 69,33 dólares el pasado jueves, según los últimos datos oficiales.
La presión a la baja sobre las cotizaciones podría acentuarse tras la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de producir al máximo de su capacidad (unos 5 mbd) después de haber abandonado la OPEP el pasado 1 de mayo, quedando así libre de limitar su bombeo al no estar sujeto a las cuotas de la organización.
También Irak, que con entre 3 y 3,4 mbd es el segundo productor de la OPEP por detrás de Arabia Saudí, desea reabrir los grifos y ha solicitado formalmente que se le permita ampliar su cuota de producción, según anunció el pasado día 25 su Ministerio de Petróleo en un comunicado.
El grupo de los Siete continuará "vigilando de cerca las condiciones del mercado" y volverá a reunirse telemáticamente el próximo 2 de agosto, concluye la declaración final, que no hace referencia a las actuales y limitadas condiciones físicas de tránsito que determinarán en qué medida podrán llegar a su destino los barriles adicionales.
La OPEP+ se creó en 2016
Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait fundaron la OPEP en 1960 en Bagdad, la capital iraquí. La alianza está hoy integrada por doce países. Además de los cinco fundadores, pertenecen a ella Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.
En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los precios desatada por el boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos, pactó un acuerdo para cooperar con otros diez países, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Baréin, Brunei, Malasia, Sudán y Sudán del Sur, creando la alianza OPEP+.
Desde hace varios años, Venezuela, Irán y Libia están exonerados del compromiso de ajustar su producción debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció a finales de abril su salida de la OPEP, así como la alianza ampliada OPEP+, por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán. La salida de EAU es relevante en tanto que ha sido, hasta ahora, el cuarto mayor productor de petróleo del cartel por detrás de Arabia Saudí, Irak e Irán.