La OPEP+ aprueba un incremento de 188.000 barriles diarios a partir de julio, la cuarta subida consecutiva
- El aumento es idéntico al aprobado para junio y ligeramente inferior a los de abril y mayo, de 206.000 bd cada uno
- El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán dificulta subir las exportaciones de crudo
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha aprobado este domingo un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción, de 188.000 barriles diarios (bd) para julio, pese a que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán dificulta subir las exportaciones de crudo.
La decisión ha sido adoptada por Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán, que están revirtiendo gradualmente parte de los recortes voluntarios aplicados en 2023, ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.
El aumento es idéntico al aprobado para junio y ligeramente inferior a los de abril y mayo, de 206.000 bd cada uno, tras ajustar en ese último mes las cuotas por la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización el pasado 1 de mayo.
La OPEP+ se creó en 2016
Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait fundaron la OPEP en 1960 en Bagdad, la capital iraquí. La alianza está hoy integrada por doce países. Además de los cinco fundadores, pertenecen a ella Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.
En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los precios desatada por el boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos, pactó un acuerdo para cooperar con otros diez países, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Baréin, Brunei, Malasia, Sudán y Sudán del Sur, creando la alianza OPEP+.
Desde hace varios años, Venezuela, Irán y Libia están exonerados del compromiso de ajustar su producción debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció a finales de abril su salida de la OPEP, así como la alianza ampliada OPEP+, por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán. La salida de EAU es relevante en tanto que ha sido, hasta ahora, el cuarto mayor productor de petróleo del cartel por detrás de Arabia Saudí, Irak e Irán.