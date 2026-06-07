La OPEP+ aprueba un incremento de 188.000 barriles diarios a partir de julio, la cuarta subida consecutiva

Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait fundaron la OPEP en 1960 en Bagdad, la capital iraquí. La alianza está hoy integrada por doce países. Además de los cinco fundadores, pertenecen a ella Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.

En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los precios desatada por el boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos, pactó un acuerdo para cooperar con otros diez países, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Baréin, Brunei, Malasia, Sudán y Sudán del Sur, creando la alianza OPEP+.

Desde hace varios años, Venezuela, Irán y Libia están exonerados del compromiso de ajustar su producción debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció a finales de abril su salida de la OPEP, así como la alianza ampliada OPEP+, por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán. La salida de EAU es relevante en tanto que ha sido, hasta ahora, el cuarto mayor productor de petróleo del cartel por detrás de Arabia Saudí, Irak e Irán.