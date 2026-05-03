La OPEP+ aprueba aumentar su oferta de crudo en junio en su primera reunión desde la salida de Emiratos Árabes Unidos

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo aumentar su producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir del 1 de junio.

En un comunicado, la organización ha recordado que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Esta ha sido la primera reunión sin la participación de Emiratos Árabes Unidos, que anunció el pasado abril su salida del cartel petrolero por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán.

La subida anunciada es sólo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán.

La próxima reunión fijada entre los siete grandes productores está prevista para el próximo 7 de junio, coincidiendo con una reunión del llamado Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto (JMMS) de la OPEP+.