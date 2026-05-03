La OPEP+ aprueba aumentar su oferta de crudo en junio en su primera reunión desde la salida de Emiratos Árabes Unidos
- La alianza ha acordado aumentar su producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir del 1 de junio
- Sigue en directo la última hora de las tensiones en Oriente Medio
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo aumentar su producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir del 1 de junio.
En un comunicado, la organización ha recordado que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".
La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Esta ha sido la primera reunión sin la participación de Emiratos Árabes Unidos, que anunció el pasado abril su salida del cartel petrolero por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán.
La subida anunciada es sólo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán.
La próxima reunión fijada entre los siete grandes productores está prevista para el próximo 7 de junio, coincidiendo con una reunión del llamado Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto (JMMS) de la OPEP+.
El precio del petróleo, disparado en medio de una gran volatilidad
Se trata del tercer aumento consecutivo de la producción este año, anunciado solo dos días tras la salida Emiratos Árabes Unidos de la alianza. En las dos reuniones anteriores se pactaron subidas de 206.000 barriles diarios, por lo que el aumento de ahora parece ser el mismo, restando sólo la participación de EAU.
Debido a la guerra en Irán y los problemas en Ormuz la producción acumulada de países de la OPEP descendió en marzo un 27,5%. Solo unos pocos miembros de la OPEP —en primer lugar Arabia Saudí— tienen capacidad ociosa para aumentar la producción.
Emiratos, que estuvieron en disputa con los saudíes durante años por las cuotas de producción, esperan poder aumentar su bombeo de los habituales 3,4 millones hasta unos 5 millones de barriles diarios una vez que la situación en el Golfo se haya estabilizado. A diferencia de los demás países del Golfo, la economía de EAU depende cada vez menos de los ingresos del petróleo.
Según los analistas, la decisión de seguir adelante con un plan lanzado el año pasado para revertir los recortes voluntarios del bombeo que habían adoptado en 2023 tiene de momento un valor meramente simbólico y es un intento de enviar un mensaje de calma a los perturbados mercados, donde el precio del 'oro negro' se ha disparado en medio de una gran volatilidad.
El barril de petróleo brent para entrega en julio cerró el pasado viernes a 108,17 dólares, por debajo del pico de 126,41 dólares que alcanzó en las primeras horas del miércoles, una marca que no se veía desde 2022, al principio de la guerra en Ucrania. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró en 101,94 dólares el barril.
El petróleo se ha disparado un 57% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, dada la escalada de tensión geopolítica en la región y por la situación continuada de bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde pasa el 20% del crudo que se consume a nivel global, especialmente en los países asiáticos.
La OPEP+ se creó en 2016
Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait fundaron la OPEP en 1960 en Bagdad, la capital iraquí. La alianza está hoy integrada por doce países. Además de los cinco fundadores, pertenecen a ella Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.
En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los precios desatada por el boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos, pactó un acuerdo para cooperar con otros diez países, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Baréin, Brunei, Malasia, Sudán y Sudán del Sur, creando la alianza OPEP+.
Desde hace varios años, Venezuela, Irán y Libia están exonerados del compromiso de ajustar su producción debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció a finales de abril su salida de la OPEP, así como la alianza ampliada OPEP+, por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán. La salida de EAU es relevante en tanto que ha sido, hasta ahora, el cuarto mayor productor de petróleo del cartel por detrás de Arabia Saudí, Irak e Irán.