El petróleo sube por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz y supera los 90 dólares
- El Ibex 35 continúa por encima de los 20.200 puntos aunque modera el ritmo de días anteriores
- EE.UU. asegura que "controla" Ormuz mientras Irán supedita su reapertura a sus exigencias para el alto el fuego
Oriente Medio marca un día más el rumbo de los mercados financieros. El Brent europeo mira de frente los 90 dólares con un avance de casi el 0,5%; de fondo, el pulso entre Estados Unidos e Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz. Por esta vía marítima circulaba, antes de la invasión estadounidense, una cuarta parte del petróleo y el gas licuado mundial.
El crudo de referencia norteamericano, el West Texas Intermedite (WTI), supera ya los 83 dólares.
El Ibex 35 ha arrancado la sesión con un repunte del 0,23% que le ha llevado a situarse en los 20.260 puntos después de cerrar el día previo, por primera vez en su historia, por encima de los 20.200 enteros. No obstante, ha moderado levemente la tendencia y bordea los 20.200.
EE.UU.: "Ormuz es nuestro"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país tiene "el control total del estrecho de Ormuz", ha insistido y ha añadido que "los iraníes no lo controlan (...) Es nuestro".
Previas a las palabras del republicano, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha asegurado que la apertura del estrecho de Ormuz está condicionado por un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, el fin del bloqueo de Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes.
En territorio europeo, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de Alemania, que ha aumentado un 0,8% por la subida de los precios de combustibles y el fin de las ayudas gubernamentales el pasado 30 de junio.
Los parqués europeos han reaccionado de distinta manera durante su apertura. París y Londres viven una jornada de pérdidas mientras que Fráncfort y Milán se tiñe de verde.
En el índice nacional, ACS, Acciona y Acciona Energía lideran las ganancias mientras que Inditex, Caixabank y Rovi caen.