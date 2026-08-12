El petróleo sube por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz y supera los 90 dólares

Oriente Medio marca un día más el rumbo de los mercados financieros. El Brent europeo mira de frente los 90 dólares con un avance de casi el 0,5%; de fondo, el pulso entre Estados Unidos e Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz. Por esta vía marítima circulaba, antes de la invasión estadounidense, una cuarta parte del petróleo y el gas licuado mundial.

El crudo de referencia norteamericano, el West Texas Intermedite (WTI), supera ya los 83 dólares.

El Ibex 35 ha arrancado la sesión con un repunte del 0,23% que le ha llevado a situarse en los 20.260 puntos después de cerrar el día previo, por primera vez en su historia, por encima de los 20.200 enteros. No obstante, ha moderado levemente la tendencia y bordea los 20.200.