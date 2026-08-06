El Ibex 35 se acelera: supera los 20.200 puntos mientras el petróleo baja de 80 dólares pendiente de Irán

Sesión de esperar y ver en los mercados. Los inversores europeos contienen la respiración y se alejan de movimientos bursátiles demasiado amplios pendientes todavía de Oriente Medio, pero también de lo que está pasando en Wall Street. Mientras miran de reojo el comportamiento del sector tecnológico norteamericano que no termina de estabilizarse en un día en que el gran catalizador será el informe de empleo en Estados Unidos que conoceremos a las 14.30 hora peninsular española.

Sin embargo, hay un índice que se se sale de esa atonía. Es Ibex 35, que este jueves vuelve a liderar las ganancias en el Viejo Continente gracias al impulso de los bancos y del sector de las telecomunicaciones. Se revaloriza un 1% y consigue superar los 20.200 puntos, lo que le sirve para marcar nuevos máximos intradía. Todo en una semana en la que el selectivo madrileño ha cerrado alcanzando un récord histórico el lunes, el martes y el miércoles.

El valor que más tira este jueves al alza de Ibex es Telefónica que consigue revalorizarse un 1,7%. Ganancias similares vemos en BBVA, Santander y Cellnex. En el otro lado de la tabla, el valor que más penaliza al selectivo español este jueves es Solaria, que pierde un 0.7%. Le siguen las caídas de ACS y Merlin Properties.

El resto de bolsas europeas cotizan en verde con subidas algo menos intensas que las de España. Milán y París avanzan un 0,6%, Londres suma un 0,3% y Fráncfort avanza un 0,2%. El índice paneuropeo Stoxx 600 suma un 0,4%.

El petróleo se para El inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para retomar la actividad en estrecho de Ormuz ha estabilizado el precio del petróleo. La cotización lleva un par de días prácticamente congeladas porque los anuncios son optimistas, pero no terminan de cristalizarse. Irán y Omán ultiman un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz con una nueva ruta de navegación Susana Samhan Así, el barril de brent, de referencia en Europa pierde por momentos los 80 dólares mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza en el entorno de los 75.

Continúan las dudas sobre el gasto en IA A la espera de las novedades sobre Irán se cristalicen, el foco de atención del mercado sigue estos días muy centrado en el sector tecnológico norteamericano. Este miércoles las acciones de SpaceX sufrieron una fuerte caída de más del 10% al cierre. Los inversores castigaron a la compañía de Elon Musk tras presentar su primer informe de resultados trimestrales y anunciar un gasto de capital de casi 16.000 millones de dólares en inteligencia artificial. La primera liberación de acciones de SpaceX va a convertir en millonarios a centenares de trabajadores de Elon Musk Inés P. Chávarri Por su parte, Alphabet, la matriz de Google, despidió la sesión con una corrección del 4% arrastrada por el temor del mercado al gasto en IA y tras anunciar una reorganización en su cúpula directiva de inteligencia artificial.