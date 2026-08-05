El Ibex 35 no baja de los 20.000 puntos y busca nuevo récord mientras el petróleo espera un acuerdo en Oriente Medio

Nueva jornada de optimismo geopolítico entre los inversores que se traslada a la bolsa. La cercanía de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos anima a los inversores en Europa. El grueso de índices del Viejo Continente se mueven cerca de sus máximos históricos tras haber conseguido pulverizarlos en los últimos días.

Entre ellos, destacan este miércoles las ganancias de Ibex 35 que se revaloriza un 0,4% y consigue no solo consolidar los 20.000 puntos, máximos superados este martes al cierre, sino que se coloca con comodidad en el entorno de los 20.100 puntos.

Lidera las ganancias en la sesión Indra con una subida del 3%. Le sigue Fluidra con una revalorización del 2,3% y Puig, que avanza un 2,2%. Por su parte, el farolillo rojo de la sesión es para Acciona, por segundo día consecutivo. El valor se anota este miércoles un recorte del 1,2%, al igual que su filial Acciona Energía. En tercer lugar, Merlin Properties corrige un 0,75%.

En este arranque de agosto no solo destaca, como decimos, el comportamiento de la bolsa española. DAX alemán, CAC 40 francés y Euro Stoxx 50 han conseguido también superar su propio récord bursátil. Este miércoles, sin embargo, solo Milán acompaña a Madrid en el terreno de las compras. El FTSE MIB italiano se revaloriza un 0,2% mientras que Fráncfort y París se mantienen en tablas y Londres cae un 0,3%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 cotiza en tablas.

El petróleo se estabiliza tras las intensas caídas del martes En el terreno de las materias primas el crudo aguarda noticias procedentes de las conversaciones de paz en Oriente Medio. El anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un inminente acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz puede diluir el gran elemento de incertidumbre que ha pesado sobre el mercado en los últimos meses. Trump asegura que Irán tiene "su última oportunidad" para firmar un "buen acuerdo" El precio del petróleo se estabiliza este miércoles. El brent cotiza con subidas del 1% en el terreno de los 80 dólares por barril y el West Texas se vende a 75. Las noticias contradictorias procedentes de las conversaciones para el acuerdo diplomático entre Washington y Teherán provocan que el crudo esté instalado en una verdadera espiral de precios, ya que hace solo dos semanas el crudo de referencia en Europa cotizaba, otra vez, en el terreno de los 100 dólares por barril.