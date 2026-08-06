La primera liberación de acciones de SpaceX va a convertir en millonarios a centenares de trabajadores de Elon Musk

La salida a bolsa de SpaceX el pasado mes de junio convirtió a Elon Musk en el primer trillonario del planeta —aunque posteriormente perdió el título por la caída del precio de las acciones de la firma de cohetes— y puede hacer millonarios este mismo jueves a centenares de empleados o extrabajadores de la compañía. Son aquellos que, a lo largo de los últimos años, han recibido parte de su sueldo en acciones.

Tras la presentación de los primeros resultados trimestrales como compañía cotizada este martes, este jueves vence el primer tramo del período de bloqueo (lock-up), un lapso de tiempo que impide que los propietarios, directivos, primeros inversores y empleados vendan sus participaciones para garantizar una salida ordenada de los títulos.

Este jueves quedan habilitadas para su venta 911,5 millones de acciones, el 20% del conjunto de participaciones que están sujetas al período de lock-up, y suponen, si todos sus propietarios estuviesen dispuestos a venderlas, casi el doble de los 639 millones con los que la firma se estrenó en bolsa. El importe oscila entre los 100.000 y 116.000 millones de dólares, según el precio de mercado que se tome como referencia, explica Joan Marc Ribes, CEO de Blackbird Research, que advierte que desbloquear no es sinónimo de vender.

"Es un aumento de la oferta potencial, no de la oferta real. La incógnita, imposible de resolver a priori, es qué porcentaje de estos títulos acude efectivamente al mercado", detalla. Las acciones de SpaceX se estrenaron en bolsa a 135 dólares el pasado 12 de junio y cuatro días después alcanzaron su cota máxima, 225 dólares, pero desde entonces la tendencia ha sido negativa hasta perder más de la mitad del máximo alcanzado. Los títulos de la firma de cohetes cotizaban este miércoles en el entorno de los 115 dólares y, aunque el precio este jueves se sitúe por debajo del de salida, la rentabilidad que pueden obtener los trabajadores y el resto de personas con acciones bloqueadas es estratosférico.

"Muchos llevan años acumulando participaciones a precios de entrada muy bajos, y para una parte relevante de la plantilla esas acciones representan una porción desproporcionada de su patrimonio", señala Ribes. El número de empleados o extrabajadores de la compañía con acciones ronda los 4.400, según datos de Hill.com, la plataforma de inversión que facilitó la compraventa de acciones privadas de SpaceX. De esos, unos 400 podrían llegar a ganar más de 100 millones de dólares, según cálculos de la firma, que tendrán, si quieren, la oportunidad de ir vendiendo sus participaciones en los sucesivos tramos de bloqueo que se irán levantando hasta junio de 2027.

Los efectos en la cotización ¿Qué va a pasar este jueves? Muchos analistas apuntan a que las acciones de SpaceX bajarán más por, precisamente, la venta de muchas de esas participaciones hasta ahora bloqueadas. "Va a generar, primero, una cadena brutal de ventas. Muchos de los poseedores de esos títulos tienen compradas esas acciones a precios irrisorios, por lo que van a generar unas plusvalías monumentales independientemente del precio al que coticen. Se va a producir, por tanto, un canje de acciones muy significativo y lo más probable es que el valor baje", explica Rafael Ojeda, agente y miembro del comité de inversiones de URSUS 3 Capital AV. El escenario más factible, según los analistas, es que se sucedan varias jornadas de mucha volatilidad, pero, como defiende Ribes, aunque pocos estén apostando por una revalorización, no es descartable. Si este es finalmente el marco que se impone, el mercado ya habría descontado del precio de las acciones el efecto del desbloqueo en los días previos. SpaceX, la empresa de cohetes de Musk, dispara sus ingresos un 92%, pero los inversores la penalizan por su gasto en IA La liberación de acciones no llega además en un "momento neutro". SpaceX presentó sus primeros resultados trimestrales como cotizada hace dos días y aunque la compañía declaró 7.800 millones de dólares en ingresos, un 92% más que hace un año, y fue capaz de contener las pérdidas de forma significativa, con 541 millones netos frente a los 1.008 de 2025, las acciones bajaron entre un 7% y un 8% en la negociación posterior al cierre. Las dudas sobre la rentabilidad de las apuestas que algunas de las grandes empresas tecnológicas están haciendo en la IA es lo que lastró a SpaceX tras la presentación de resultados y lo que ha penalizado también a otras muchas compañías del sector. Precisamente, el peor de los escenarios al que se puede enfrentar la compañía de Elon Musk este jueves es uno en el que se mezclen los dos elementos: dudas del mercado sobre el modelo de negocio y liberación de acciones. "El desbloqueo rara vez es la causa de una caída estructural, pero sí es un acelerador excelente cuando el mercado ya tenía dudas de fondo", zanja Ribes.