El Ibex 35 se sitúa en terrenos de máximos y se mueve en el entorno de los 20.230 puntos

El Ibex 35 regresa a terrenos de máximos al superar los 20.230 puntos. Continúa así la tendencia de una semana histórica en la que batió el récord de los 20.000 puntos y alcanzó los 20.176 enteros. El selectivo ha abierto con un ligero descenso que ha remontado en el transcurso de la jornada.

Mientras, el brent europeo escala posiciones. El precio del crudo se mueve en el entorno de los 84 dólares, con avances de casi el 0,3%. Resuenan de fondo unas negociaciones en punto muerto entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. Por esta vía marítima circulaba hasta el 20% del petróleo y el gas mundial antes del conflicto que estalló a finales de febrero de 2026.

Al otro lado del océano, se repite el patrón europeo. El coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, supera los 79 dólares.