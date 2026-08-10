El Ibex 35 se sitúa en terrenos de máximos y se mueve en el entorno de los 20.230 puntos
- El barril de Brent se mueve al alza y supera los 84 euros
- Los mercados pendientes de unas negociaciones a medio gas entre Estados Unidos e Irán
El Ibex 35 regresa a terrenos de máximos al superar los 20.230 puntos. Continúa así la tendencia de una semana histórica en la que batió el récord de los 20.000 puntos y alcanzó los 20.176 enteros. El selectivo ha abierto con un ligero descenso que ha remontado en el transcurso de la jornada.
Mientras, el brent europeo escala posiciones. El precio del crudo se mueve en el entorno de los 84 dólares, con avances de casi el 0,3%. Resuenan de fondo unas negociaciones en punto muerto entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. Por esta vía marítima circulaba hasta el 20% del petróleo y el gas mundial antes del conflicto que estalló a finales de febrero de 2026.
Al otro lado del océano, se repite el patrón europeo. El coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, supera los 79 dólares.
EE.UU. habla de negociación "a medias"
La situación de Oriente Próximo marcará la evolución de los mercados. Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista a Axios que "solo están negociando a medias" con Teherán, mientras observan cómo aumenta la presión económica sobre el país.
"Estamos actuando con discreción [...] Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tiene dinero" y el riesgo, en opinión del mandatario, de no poder seguir pagando a sus tropas.
Irán, por su parte, ha asegurado este domingo que el acuerdo con Omán para definir nuevas rutas marítimas en el estrecho de Ormuz está en su "fase final". El gobierno de la República Islámica ha subrayado que la vía navegable solo se reabrirá cuando Estado Unidos cumpla con la lista de seis exigencias que ha presentado a Trump. Entre ellas, figura el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de las reparaciones de la guerra.
Londres, París, Fráncfort se encuentran en verde, mientras que Milán y Londres se tiñen de rojo. El índice Euro Stoxx 50 avanza a un ritmo aproximado del 0,06% y se sitúa en los 6553 puntos.
En el parqué español, Solaria, Rovi y BBVA lideran las ganancias mientras que Grifols, Telefónica y Redeia son las que más pierden.