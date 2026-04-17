Prepárate para el estreno de 'Barrio Esperanza' con estas series educativas que no van a dejarte indiferente

Las aulas siempre han sido mucho más que un lugar donde aprender matemáticas o lengua. Son espacios en los que se cruzan historias personales, conflictos sociales, vocaciones y segundas oportunidades. Con el próximo estreno de Barrio Esperanza el domingo 19 de abril, en RTVE Play puedes ir calentando motores con una selección de películas y series que ponen la educación, la adolescencia y el papel de los docentes en el centro del relato.

Si te apasionan las historias que transcurren entre pupitres, profesores inolvidables y alumnos que cambian vidas, estos títulos son para ti.