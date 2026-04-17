Prepárate para el estreno de 'Barrio Esperanza' con estas series educativas que no van a dejarte indiferente
- La serie protagonizada por Mariona Terés y Alejo Sauras llega a La 1 y RTVE Play el próximo domingo a las 22:00 horas
- No te pierdas las mejores series y disfruta de un fin de semana lleno de ficción
Las aulas siempre han sido mucho más que un lugar donde aprender matemáticas o lengua. Son espacios en los que se cruzan historias personales, conflictos sociales, vocaciones y segundas oportunidades. Con el próximo estreno de Barrio Esperanza el domingo 19 de abril, en RTVE Play puedes ir calentando motores con una selección de películas y series que ponen la educación, la adolescencia y el papel de los docentes en el centro del relato.
Si te apasionan las historias que transcurren entre pupitres, profesores inolvidables y alumnos que cambian vidas, estos títulos son para ti.
Aulas, vocación y crecimiento personal
Entre las películas imprescindibles destaca Sala de profesores, un intenso retrato sobre los límites de la autoridad, la ética y la presión que vive el profesorado dentro del aula. También El maestro que prometió el mar, una emocionante historia sobre la vocación docente, la memoria y el poder transformador de la enseñanza.
En esa misma línea, Las niñas ofrece una mirada íntima a la adolescencia y al despertar personal en el entorno escolar, mientras que Uno para todos pone el foco en la difícil tarea de un profesor que llega a una clase marcada por la ausencia y los conflictos emocionales. Para quienes buscan relatos más sensibles sobre crecimiento y vínculos humanos, títulos como Close o Requisitos para ser una persona normal completan una oferta que conecta de lleno con las emociones y la búsqueda de identidad.
Mucho más que series de instituto
Y si prefieres sumergirte en historias por capítulos, RTVE Play cuenta con series que han convertido la educación en uno de sus grandes escenarios narrativos. Entre ellas HIT, que se ha consolidado como uno de los retratos más contundentes sobre la adolescencia, los problemas en las aulas y la figura de un profesor tan brillante como provocador.
Junto a ella, Ser o no ser aborda con sensibilidad y cercanía las inquietudes de los jóvenes, la construcción de la identidad y el papel del entorno educativo en ese proceso. Por su parte, Esto no es Suecia aporta una visión contemporánea sobre la crianza, las expectativas familiares y la presión social, mientras que La otra mirada reivindica la educación como herramienta de cambio y libertad, con una historia ambientada en una academia femenina que desafía las normas establecidas.
La vida inesperada, La lista de los deseos, Campeones, Jean François y el sentido de la vida, Sentimental, La boda de rosa o Segunda enseñanza son títulos que también puedes encontrar en RTVE Play y que tienes disponible sin coste alguno. ¿Te lo vas a perder?
Personajes diversos y los retos del presente: así es Barrio Esperanza
Todas estas producciones comparten una misma esencia: la escuela como espejo de la sociedad, como espacio donde se forman no solo estudiantes, sino también personas.
Precisamente ahí reside la fuerza de Barrio Esperanza, el nuevo estreno de RTVE. La serie llega con una historia profundamente humana sobre redención, vocación y segundas oportunidades. A través de una protagonista que regresa al lugar donde empezó todo para reconstruir su vida desde las aulas, la ficción pone el foco en el poder transformador de la educación y en la importancia de ofrecer nuevos caminos a quienes más lo necesitan. Con un colegio de barrio como gran escenario y personajes que reflejan la diversidad y los retos del presente, Barrio Esperanza promete emocionar y recordar que, a veces, enseñar también es una forma de salvar vidas.