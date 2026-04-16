'Sala de profesores', el potente thriller que te atrapa tanto si eres padre como si eres profesor

Al terminar cualquier formación, especialmente en el ámbito educativo, lo normal es querer compartir los conocimientos adquiridos. Sin embargo, el entusiasmo inicial que muchos profesores tienen en su primer día se acaba disipando en la primera hora de clase si dan con unos alumnos poco motivados. Es ahí cuando se abren dos caminos: el de la rendición o el de la lucha diaria hasta gánarselos.

La profesora que perfilan Johannes Duncker e Iller Çatak en Sala de profesores pertenece al segundo grupo. Recién llegada a su primer trabajo y cargada de ilusión, Carla Nowak (Leonie Benesch) se topa con un sistema educativo difícil de cambiar. Sus ideales, a los que pone por encima de todo, le harán ver que no todo el mundo es como ella.

Dentro del instituto En el instituto al que acaba de llegar Carla se están produciendo robos desde hace semanas. Para cortarlos de raíz, la primera actuación del equipo directivo es señalar a los alumnos; algunos de los sospechosos están en la clase de Carla. Su rechazo a que se obligue a los delegados a acusar a sus propios compañeros cae en saco roto y registran la cartera de uno de ellos: Ali. Sin embargo, no es el responsable y el padre del chaval lo deja claro: "Si roba, le parto las piernas". Carla, de espaldas, con sus alumnos en clase de matemáticas. Carla, que imparte clases de matemáticas y gimnasia, tiene mucha conexión con sus alumnos e intenta motivarles en cada una de sus clases. Los conoce tanto que sabe que ninguno es culpable. El comportamiento de algunos profesores le hace creer que el responsable está en la sala que todos comparten. Para comprobarlo, decide tender una trampa: su propia cartera. Tras dejarla en su chaqueta durante una clase, vuelve y comprueba que le faltan algunos billetes. No obstante, tiene un as bajo la manga: su ordenador ha grabado quién es el responsable. Se trata de Friederike Kuhn (Eva Löbau), la recepcionista y madre de Oskar (Leonard Stettnisch), su mejor alumno en matemáticas. Aunque intenta de buenas formas reconducir la situación y hacer que todo quede en un descuido, la señora Kuhn se rebela y lo niega delante de la directora Böhm (Anne-Kathrin Gummich), pese a que las imágenes la involucran. Comienza entonces una tortura para Carla, con padres y alumnos reclamando respuestas. A pesar de todo lo que se le viene encima, su mayor preocupación es Oskar, que está siendo utilizado por su madre y es quizá quien más tiene que perder: su oportunidad de aprender.

A las puertas del Oscar La película dirigida por Ilker Çatak es un ejercicio de reflexión, según explicó él mismo a TVE: "Me gustan ese tipo de películas que me dan espacio para pensarme a mí mismo, para elaborar mis propios pensamientos y eso es lo que he intentado con esta película". La cinta, que mezcla recursos del thriller —las manos de Gesa Jäger se llevaron el premio a Mejor montaje en la Seminci de Valladolid— y del género documental, tiene como resultado un análisis profundo del sistema educativo en poco más de hora y media. La cuarta película del cineasta alemán se quedó a las puertas de conseguir el Oscar a Mejor película internacional. Tuvo grandes competidoras como la italiana Yo capitán o la japonesa Perfect Days, pero sobre todo la española La sociedad de la nieve, la superproducción firmada por Juan Antonio Bayona. Finalmente, la que se llevó el reconocimiento de la Academia fue la británica La zona de interés. En los Goya también estuvo nominada a Mejor película europea, pero el galardón fue para la francesa Anatomía de una caída. Carla (Leonie Benesch) y Oskar (Leonard Stettnisch) en 'Sala de profesores'. El personaje de Carla, encarnado por una notable Leonie Benesch, saca a relucir el doble filo del idealismo. "Ella actúa con buenas intenciones, pero las buenas intenciones a veces no son tan buenas. Pueden ser devastadoras", sostiene Çatak. Su rival en la película, Lobäu, interpretó años antes a una profesora en Los árboles no dejan ver el bosque, un filme que aborda el mismo tema.