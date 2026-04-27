El CGPJ estudia las quejas contra el juez del ex-DAO por sus polémicas declaraciones sobre las mujeres

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas sobre las declaraciones del juez que investiga la denuncia por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía.

Se trata de una fase previa, tras recibir las quejas, en la que se inician los trámites para determinar si se debe abrir expediente, han precisado a EFE fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que detallan que es un primer paso para decidir si los hechos denunciados competen al promotor de la acción disciplinaria. No es por tanto una apertura de expediente o de una investigación.

En una charla organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, el juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Maman, afirmó que "muchas" denuncias "se ve que no tienen demasiado sentido" porque van "a la caza de la orden".

"Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, por qué voy a esperar meses", exponía el juez, quien criticaba que se hayan otorgado "tantas ventajas" a las mujeres para presentar denuncias.

"Se les da asistencia jurídica gratuita, aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra... pero ¿qué pierde?", continuaba. El magistrado planteaba que el proceso "se eterniza" y entre tanto "la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco" al niño y "se va separando del padre progresivamente".

Ahora, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas por estas manifestaciones.