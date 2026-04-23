El abogado de la víctima del ex-DAO alerta de unas declaraciones "machistas" del juez instructor del caso

“Se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia… Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra. ¿Pero qué pierde?, ¿pero qué pierde?”. La frase es de David Maman Benchimol, juez que investiga la denuncia interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada.

Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, la pronunció el pasado 18 de febrero, un día después de que la víctima, inspectora de la Policía Nacional, testificara ante él, según La Sexta, medio de comunicación que ha tenido acceso a la charla, organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid.

El juez asegura que las mujeres van “a la caza de la orden [de protección]”. “Me enfada porque muchas de ellas se ve enseguida que no tienen demasiado sentido. Eso se ve porque se intenta forzar una vía, ¿Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, por qué voy a esperar meses?”, señala ante el auditorio. A continuación es cuando apunta que a las mujeres se les han dado muchas “ventajas” para denunciar.

Benchimol remarca además que hasta que no se resuelva el proceso no se puede otorgar la custodia compartida y las mujeres aprovechan ese lapso para manipular a sus hijos. “Y mientras tanto ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.

El juez ahonda también en los motivos por los que las mujeres, a su juicio, son “enemigas acérrimas de la guarda y custodia compartida”. En un primer momento asegura que no lo entiende, pero a renglón seguido apunta al “factor económico”. “Se piensan que con la guardia y custodia compartida no le va a pagar la pensión y tal”, sentencia.

“Solo ella se considera la buena madre y desconfía permanentemente del otro padre. Desconfía porque ella dice, si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar. Como ella tiene esa idea en la cabeza, pues no se fía de él”, remarca en otra polémica frase.