El juez pide informes de atención psicosocial y psiquiátrica a la denunciante del ex-DAO

El juez que investiga la presunta agresión sexual del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González a una subordinada ha pedido los informes psicosociales y psiquiátricos realizados a la denunciante.

En una providencia, el juez de la Sección de la Violencia sobre la Mujer plaza 8 de Madrid ha pedido al punto violeta que atendió a la mujer el informe psicosocial que resultó tras la asistencia que le prestaron la psicóloga, la trabajadora social y la asesora jurídica de ese centro.

Asimismo, ha solicitado el informe del médico psiquiatra que atendió a la querellante en una clínica.

El juez, según la providencia a la que ha tenido acceso RTVE este jueves, decidirá, una vez que conozca esos informes, si cita o no a los profesionales que los firman.