Henar Álvarez analiza el concepto 'Girl Maths': "Todo lo que tiene que ver con las chicas es para decir que somos tontas"

Henar Álvarez abrió la nueva edición de Al cielo con ella con unas cuantas gildas y con su monólogo incisivo sobre la emancipación económica de las mujeres y lo importante que es ser independiente. Con su ya conocido tono irreverente, la presentadora hizo un análisis sobre la imagen que se tiene de las mujeres y las chicas cuando se habla de dinero.

Entre bromas y alguna que otra referencia a la política actual, Henar hizo una reflexión sobre lo que implican las diferencias económicas entre hombres y mujeres y la desigualdad social que se vive en el terreno laboral a causa de la brecha salarial. También puso la mirada en nuestras abuelas y en su dependencia para defender la importancia del cambio de patrones sociales.

"Tenemos nuestro propio dinero" El otro día estuve leyendo el último libro que ha sacado Lola Vendetta y decía que muchas de nosotras somos la primera generación de mujeres en nuestra familia que tenemos nuestro propio dinero. Y esto coincide con que es la primera generación de hombres que tiene miedo a quedarse solos. De hecho, estoy segura de que el día que todas las mujeres seamos independientes económicamente, viviremos en un mundo repleto de hombres solos y abandonados. Existe la idea de que las mujeres gastamos nuestro dinero en caprichos y así se justifica que tengamos menos o que no tengamos porque no nos dejan tenerlo. ¿Este control sobre nuestra economía? ¿Soy yo un bebé? Yo, la única vez que me he meado encima de alguien es porque me lo han pedido.

"Hemos demostrado que podemos conseguir todo lo que queramos" Hay una tendencia en TikTok que se llama Girl Maths , que lo que explica es cómo las mujeres hacemos las cuentas. Dice algo así como que si te compras unas entradas para un concierto en enero y el concierto es en junio, te ha salido gratis. Wow. Y es que todo lo que tiene que ver con las mujeres y las chicas es para decir que somos tontas, cuando yo creo que ya hemos demostrado que podemos conseguir todo lo que queramos, como comernos el prime time. Lo que tenemos que hacer es malabares con los euros. Así que os voy a explicar yo lo que son las matemáticas de las chicas. Estas matemáticas son, por ejemplo, después de toda una vida dedicada a los cuidados, te jubiles y te toquen cero euros. Es que no es lo mismo estar en la cocina que estar en la Kitchen.

"Las mujeres cobran de media 400 euros menos" Las matemáticas de las chicas es, por ejemplo, lidiar con la brecha salarial. Que en etse país las mujeres ganen de media 400 euros menos; así es más fácil convencerte de que te cojas la reducción de jornada o de que te eches un sugar daddy. Os voy a decir una cosa, el cuento de la Bella y la Bestia sale genial, pero aquí, después de besarle, sigue teniendo pelos en el culo. La matemática de las mujeres es que te recomiendan renunciar a indemnizaciones que te corresponden para no perder la credibilidad. A ti te echan de un trabajo y nadie te dice que renuncies. Ahora, si vas a denunciar una violación o agresión sexual, entonces ahí tienes que demostrar que no lo haces por dinero. Os voy a decir una cosa: esas personas no os van a creer nunca, así que coge el dinero y echa a correr como si tuvieras a Jacob Elordi por delante y al Xocas por detrás.