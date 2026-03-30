El Gobierno indultará a Las seis de la Suiza, las sindicalistas condenadas por coaccionar al dueño de una pastelería
- El Ministerio de Trabajo llevará la propuesta este martes el Consejo de Ministros tras una campaña en favor del indulto
- Yolanda Díaz: "El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo”
Las seis de La Suiza, cinco mujeres y un hombre, condenadas a tres años y seis meses de cárcel por coacciones graves serán indultadas este martes. El Ministerio de Trabajo, impulsor de la iniciativa, llevará al Consejo de Ministros la propuesta, según ha adelantado Infolibre y ha confirmado RTVE Noticias. El indulto pondrá fin al proceso contra el grupo de sindicalistas de la CNT que abanderó las protestas contra los propietarios de la pastelería La Suiza, en Gijón, por un conflicto laboral con una empleada.
El caso se remonta a 2016. Una trabajadora de la pastelería embarazada, según el relato de la CNT, pidió marcharse a casa porque estaba indispuesta. El responsable se negó y la mujer alertó a su marido, que acudió al establecimiento. Allí, en el transcurso de una discusión, el hombre rompió un frigorífico. La empleada solicitó la baja y tras dar a luz y cuando todavía estaba de baja por maternidad contactó con el sindicato para negociar su marcha de la empresa.
La central sindical abrió una negociación con los propietarios de la pastelería, pero estos no aceptaron las condiciones propuestas: 6.000 euros de indemnización y la retirada de la denuncia que habían interpuesto por la rotura del frigorífico. La CNT impulsó entonces una serie de movilizaciones a las puertas del establecimiento. Algunas de las protestas llegaron a reunir a decenas de personas.
La pastelería terminó cerrando y los dueños argumentaron que fue a causa de las protestas y movilizaciones de las sindicalistas. Tras un periplo judicial, el Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones contra las acusadas. Además, confirmó que las sindicalistas debían indemnizar con 150.000 euros al propietario de la empresa.
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El caso abrió un fuerte debate sobre los límites de las protestas laborales y de la acción de los sindicatos y desencadenó en una campaña a favor del indulto de las condenadas. A la iniciativa se sumaron los sindicatos y diversos partidos, entre ellos, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, también el Ministerio de Trabajo y el Gobierno del Principado de Asturias, en manos del PSOE.
Yolanda Díaz aplaude el indulto
"Lo hemos peleado durante meses y lo hemos conseguido. El indulto a Las 6 de La Suiza ya está aquí. Gracias a todas las organizaciones que se han movilizado defendiendo su inocencia. El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo", ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un post publicado en Bluesky.
Fuentes del Gobierno citadas por la Agencia EFE han resaltado que existen "razones de equidad, justicia y utilidad pública" que justifican el indulto en favor de las sindicalistas condenadas. Las mismas voces señalan que los actos por los que fueron condenadas se producen "en el ejercicio, aunque eventualmente extralimitado, de un derecho fundamental y en el ámbito de un conflicto laboral".
También, apuntan, se aprecia en los informes de conducta que todas las condenadas llevan una vida normalizada, en algunos casos al cuidado de hijos menores, desempeñan trabajos y colaboran en actividades dentro y fuera de los centros; que han abonado la indemnización fijada por sentencia, y que no existe riesgo de reiteración delictiva.
Tras el fallo del Supremo, el juzgado de Gijón que condenó en primera instancia a Las seis de La Suiza ordenó que se ejecutara la sentencia. Así, las cinco mujeres y el hombre condenado ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la pena impuesta. No obstante, el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario, por lo que actualmente estaban cumpliendo la condena en régimen de libertad.