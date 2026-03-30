El Gobierno indultará a Las seis de la Suiza, las sindicalistas condenadas por coaccionar al dueño de una pastelería

Las seis de La Suiza, cinco mujeres y un hombre, condenadas a tres años y seis meses de cárcel por coacciones graves serán indultadas este martes. El Ministerio de Trabajo, impulsor de la iniciativa, llevará al Consejo de Ministros la propuesta, según ha adelantado Infolibre y ha confirmado RTVE Noticias. El indulto pondrá fin al proceso contra el grupo de sindicalistas de la CNT que abanderó las protestas contra los propietarios de la pastelería La Suiza, en Gijón, por un conflicto laboral con una empleada.

El caso se remonta a 2016. Una trabajadora de la pastelería embarazada, según el relato de la CNT, pidió marcharse a casa porque estaba indispuesta. El responsable se negó y la mujer alertó a su marido, que acudió al establecimiento. Allí, en el transcurso de una discusión, el hombre rompió un frigorífico. La empleada solicitó la baja y tras dar a luz y cuando todavía estaba de baja por maternidad contactó con el sindicato para negociar su marcha de la empresa.

La central sindical abrió una negociación con los propietarios de la pastelería, pero estos no aceptaron las condiciones propuestas: 6.000 euros de indemnización y la retirada de la denuncia que habían interpuesto por la rotura del frigorífico. La CNT impulsó entonces una serie de movilizaciones a las puertas del establecimiento. Algunas de las protestas llegaron a reunir a decenas de personas.

La pastelería terminó cerrando y los dueños argumentaron que fue a causa de las protestas y movilizaciones de las sindicalistas. Tras un periplo judicial, el Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones contra las acusadas. Además, confirmó que las sindicalistas debían indemnizar con 150.000 euros al propietario de la empresa.

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El caso abrió un fuerte debate sobre los límites de las protestas laborales y de la acción de los sindicatos y desencadenó en una campaña a favor del indulto de las condenadas. A la iniciativa se sumaron los sindicatos y diversos partidos, entre ellos, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, también el Ministerio de Trabajo y el Gobierno del Principado de Asturias, en manos del PSOE.