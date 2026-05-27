Mara Torres, sobre la pérdida de su hermana: "Nos hubiera extinguido el dolor si no hubiéramos sabido reponernos a las tristezas"

Mara Torres vive al revés que casi todo el mundo: “Me acuesto a las cinco de la mañana y a las diez estoy activa, es dormir muy poco”, cuenta en Al cielo con ella. Y reconoce que antes no notaba el cansancio, pero ahora cada vez le pasa más factura. “Hace unos años no dormir era símbolo de éxito”, recuerda. Pero la periodista reivindica que en realidad, lo valiente es dormir: “Hay que dormir. Está comprobado que el cuerpo se regenera cuando estamos descansando”.

Además de explicarnos cómo es el día a día de una vida marcada por el ritmo de la radio nocturna, la periodista y escritora ha visitado Al cielo con ella para hablarnos sobre las voces críticas en el periodismo y presentarnos su libro Recuérdame bailando, una novela que dedicó a su hermana para intentar entender las razones por las que la llevaron a quitarse la vida. Mara Torres ha explicado que es un libro que tardó en publicar porque era una decisión que afectaba a toda su familia: “Yo he sido súper pudorosa con mi vida privada”, explica. “Esto era contar un montón de cosas de nuestra familia”.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 8 - Al cielo con Luis Tosar y Mara Torres Henar Álvarez habla de censura y charla con el actor Luis Tosar y la periodista Mara Torres. Además, secciones de Ana Morgade y Rubén Avilés rtve play

“Tu familia y tú volveréis a ser felices” Sin embargo, tenía claro que quería poner su granito de arena para romper el estigma que existe sobre el tema: “El suicidio no es una decisión personal”. Y añade: “Gracias también a la información que te dan los medios, todo el mundo entiende que el suicidio en la mayoría de los casos, es el resultado de una patología mental, en muchas ocasiones no diagnosticada”. En el caso de su hermana, cuenta que no hubo un diagnóstico: “Es la consecuencia de una enfermedad que se llama depresión”. Mara Torres ha demostrado con su libro que “la vida de las personas que mueren por suicidio también merece la pena”. Así se lo agradecieron el pasado noviembre en el Congreso Nacional de Psiquiatría de Zaragoza, donde presentó por primera vez un libro no científico a los psiquiatras presentes en el congreso: “Todo el mundo está en su derecho de decirlo o no decirlo, pero nosotros lo quisimos contar porque esa información también es válida”. Además, explica que el objetivo del libro va más allá de lo personal: “Si leer este libro ayuda a que tú sepas diagnosticar algún familiar lo que te pasa a ti también, pues habremos pasado por encima del pudor, pero habrá merecido la pena”. Incluso la reina Letizia agradeció a Mara Torres haber escrito Recuérdame bailando. La autora del libro recuerda en Al cielo con ella sus palabras: “Tu familia y tú volveréis a ser felices”. La escritora explica que, al final, las familias consiguen salir adelante después de atravesar el dolor por pura supervivencia: “Las personas salimos adelante porque, mira, igual no nos hubiera extinguido un meteorito, nos habría extinguido el dolor al ser humano si no hubiéramos sido capaces de reponernos a las tristezas". t