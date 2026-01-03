David Uclés y su resumen de lo que ha sido 2025: "Estamos muy dormidos como sociedad"

Que David Uclés (Úbeda, 1990) es un conversador nato, además de cordial y apasionado, se percibe en cuanto le estrechas la mano. Las palabras empiezan a brotar como un torrente para contarte una anécdota que le acaba de ocurrir, opinar de un comentario que ha escuchado en la radio o para criticar la última provocación del político de turno, sea cual sea su ideología.

Uclés es un escritor comprometido con su tiempo y, quizás por eso, ha aceptado con entusiasmo la entrevista con Informe Semanal para analizar lo que ha sido 2025, principalmente en lo social.

Desde el archivo del Ayuntamiento de su Úbeda natal, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2003, en la misma sala en la que el cineasta Agustín Díaz Yanes rodó alguna de las escenas más icónicas de su capitán Alatriste, el escritor recibe al equipo de TVE.

El escritor David Uclés firma su último libro 'La península de las casas vacías' INFORME SEMANAL

La vivienda, emergencia social "La vivienda es nuestro mayor problema, tanto para los jóvenes como para toda la sociedad", se arranca David sobre la principal preocupación de la sociedad española en 2025. “Pero no solamente que no tengamos una vivienda, sino que no tengamos una vivienda digna” asegura. Según las encuestas del CIS, para muchos españoles el acceso a la vivienda es una emergencia social. En 2025 los propietarios de más de ocho casas compraron el 44% de las viviendas disponibles con fines especulativos, lo que encarece la vivienda hasta el punto de convertirse en un factor de riesgo y de exclusión social, según el último informe de Cáritas, que pinta un panorama desolador para los menores de 30 años: dos millones y medio están atrapados en la exclusión severa, el doble que en 2007. “Son viviendas que se asemejan más al zulo que a una vivienda digna“ Desde que en 2024 salió a la venta el último libro de Uclés, La Península de las Casas Vacías, se han vendido más de 400.000 ejemplares y se ha traducido a 15 idiomas. Pero ni aun siendo un escritor de éxito puede afrontar comprarse un piso digno en Madrid. “Son viviendas que se asemejan más al zulo que a una vivienda digna”, asegura. Tampoco parece que el acceso a una vivienda vaya a mejorar en 2026, especialmente para alquilar cuyo precio, según las previsiones del sector, podría subir hasta un 30%. "Si yo ahora mismo, que soy de los escritores que más ha vendido, no puedo comprarme una vivienda digna, el resto de escritores o de otra rama artística, ¿dónde están viviendo? ¿Cuándo podrán comprarse su casa?", reflexiona Uclés y añade: "Se escucha a muchos políticos decir que van a hacer algo, pero no hacen nada y es un desastre. Deberíamos manifestarnos y estar delante del Ministerio de Vivienda día tras día hasta que nos hicieran caso". El problema, en opinión de David Uclés, es que la sociedad actual está muy dormida por culpa de las redes sociales. "Creemos que una queja es escribir una frase en Twitter y tener algunos seguidores, algunos likes y algunos retuits. Eso no sirve para nada. Pero tenemos la falsa sensación de que ya hemos hecho lo que antiguamente era salir a la calle, manifestarte y acampar delante de un ministerio". Protestas por la situación de la vivienda en España INFORME SEMANAL

La defensa de lo público Las protestas mayoritarias a lo largo de 2025 han sido para la defensa de lo público. En educación hubo manifestaciones y huelgas, principalmente en Madrid, para pedir al gobierno de Isabel Díaz Ayuso una financiación de las seis universidades públicas que garantice su supervivencia. En Sanidad se ha cuestionado el modelo de los hospitales públicos gestionados por grupos privados, como el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. En un audio que se filtró a la prensa, el director ejecutivo de este centro sanitario pidió a los trabajadores que alargasen las listas de espera o rechazaran pacientes para ganar más dinero. "No se puede jugar con la salud de los ciudadanos, ni con su porvenir, ni con su educación. Y lo están haciendo los gobiernos conservadores de este país", en opinión del escritor. En Andalucía se manifestaron miles de personas tras conocerse errores en los cribados para la detección precoz del cáncer de mama, convocadas por AMAMA, la asociación que destapó el escándalo. La Junta de Andalucía reconoció que hay unas 2.300 mujeres afectadas, a las que el Servicio Andaluz de Salud no comunicó anomalías sospechosas en sus mamografías, o lo hizo tarde. Según el gobierno andaluz, al menos 23 de ellas han desarrollado un tumor, mientras que AMAMA ha elevado esa cifra a trescientas mujeres.

Tierra quemada Este año 2025 ha sido tristemente de récords en lo que se refiere al clima. En España ardieron 400.000 hectáreas por los incendios forestales, la mayor superficie quemada en los últimos 30 años. Casi todos sucedieron en agosto durante la ola de calor más larga y más intensa de este siglo. Las altas temperaturas, el viento y la sequedad extrema cebaron las llamas en Galicia, Extremadura o Castilla y León, donde el paraje natural de Las Médulas quedó completamente calcinado por el fuego. En estas comunidades autónomas creció la indignación ante la falta de medios tanto en la prevención como en la extinción de los incendios por los recortes en los presupuestos. Equipos de la UME tratan de extinguir un incendio forestal INFORME SEMANAL En total, fallecieron ocho personas y miles tuvieron que ser desalojadas. "La intensidad y la severidad de muchos de estos eventos extremos o de los incendios que puedan dar lugar se puede atribuir en gran medida al cambio climático" asegura Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y uno de los mayores expertos en cambio climático del mundo. “El periodo de retorno, es decir, el tiempo que hay que remontarse para que algo así ocurra, era de 2.500 años para una ola de calor como la que hubo y el cambio climático lo ha acortado hasta solo 13 años. Es decir, hemos pasado de algo que ocurriría entre los romanos y nosotros una vez, a algo que podría ocurrir cada 13 o 14 años” sentencia Valladares. Otros indicadores de que en España el cambio climático se acelera son las lluvias torrenciales y las inundaciones, cada vez más frecuentes. Todo esto, continúa el experto, mientras la emisión global por la quema de combustibles fósiles sigue creciendo. "No podemos vivir de espaldas a la naturaleza. El cambio climático es solo una de las manifestaciones más terribles en forma de calentamiento y todo lo que trae consigo de un modelo económico insostenible". Hay que tomar decisiones difíciles, y urgentes, continúa el profesor del CSIC, para "reducir los riesgos de cosas que están ocurriendo, que no estamos hablando del futuro. Se ha dicho mucho tiempo para las próximas generaciones y es esta la que está en juego". Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC INFORME SEMANAL