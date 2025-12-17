El 52% de españoles cree que la vivienda debería ser una de las grandes prioridades presupuestarias de la Unión Europea
- La vivienda es el principal problema nacional para el 36% de encuestados, según el Eurobarómetro del pasado otoño
- Por delante, los españoles priorizan el empleo, los servicios sociales y la sanidad como asuntos a los que dar presupuesto
La vivienda debería ser una de las grandes prioridades presupuestarias de la Unión Europea. Así lo señalan el 52% de los españoles entrevistados en el Eurobarómetro del pasado otoño [ver PDF], donde este asunto aparece también como la principal preocupación nacional, con una subida considerable en medio año.
La encuesta del Eurobarómetro estándar para España fue realizada entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre, y ha sido presentada este miércoles en Madrid en la representación de la Comisión Europea. En total, hubo 1.003 entrevistas domiciliarias a residentes en España de 15 o más años de edad y con nacionalidad de alguno de los estados miembros de la UE.
El estudio muestra la vivienda como una de las mayores preocupaciones para los españoles entrevistados. De hecho, es el primer problema a nivel nacional para un 36% de los participantes de la encuesta, 10 por puntos por encima del anterior barómetro realizado entre los meses de marzo y abril.
Por detrás de la vivienda están la inflación (con un 23% de menciones) y la inmigración y la situación económica (17%). Por otra parte, entre las principales preocupaciones de los españoles a nivel europeo figura en primer lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la situación internacional (25%), la inmigración (21%) y el conflicto en Oriente Medio (17%).
Empleo, servicios sociales, sanidad e inmigración
Por delante de la vivienda, los españoles apoyan como prioridad presupuestaria de la UE el empleo, los servicios sociales y la sanidad (63%) y en tercer lugar la educación, formación, juventud, cultura y medios de comunicación (46%).
Preguntados por el impacto que la UE podría tener en sus vidas a corto plazo, los españoles citan mayoritariamente la creación de más oportunidades laborales (36%), la paz y la estabilidad (35%) y la vivienda (34%).
No obstante, la vivienda no figura entre los principales ámbitos en los que la UE debería tomar medidas a medio plazo, donde los entrevistados mencionan en primer lugar el empleo (37%), seguido de la sanidad (32%) y la inmigración (30%), que aumenta seis puntos respecto al anterior barómetro.
El 74% cree que España puede afrontar el futuro mejor si está dentro de la UE
El 49% de los encuestados españoles expresa confianza en la UE, frente al 44% que declara lo contrario, mientras que el 74% cree que España puede afrontar el futuro de mejor manera dentro de la UE que fuera de ella.
Además, un 51% de los españoles afirma estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, prácticamente la misma cifra que en el anterior barómetro.
El director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha dicho en la presentación que el Barómetro muestra que en España sigue vigente el "europeísmo" y que hay una "sensibilidad social" y una "visión clara de los retos que deben abordarse en los últimos años".
Respecto a la vivienda, ha comentado que hay un problema de oferta en España y en el conjunto de la UE, pero ha recalcado que precisamente el martes la Comisión Europea ha aprobado el primer plan europeo de vivienda asequible para hacer frente a esta situación.