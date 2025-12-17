El 52% de españoles cree que la vivienda debería ser una de las grandes prioridades presupuestarias de la Unión Europea

La vivienda debería ser una de las grandes prioridades presupuestarias de la Unión Europea. Así lo señalan el 52% de los españoles entrevistados en el Eurobarómetro del pasado otoño [ver PDF], donde este asunto aparece también como la principal preocupación nacional, con una subida considerable en medio año.

La encuesta del Eurobarómetro estándar para España fue realizada entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre, y ha sido presentada este miércoles en Madrid en la representación de la Comisión Europea. En total, hubo 1.003 entrevistas domiciliarias a residentes en España de 15 o más años de edad y con nacionalidad de alguno de los estados miembros de la UE.

El estudio muestra la vivienda como una de las mayores preocupaciones para los españoles entrevistados. De hecho, es el primer problema a nivel nacional para un 36% de los participantes de la encuesta, 10 por puntos por encima del anterior barómetro realizado entre los meses de marzo y abril.

Por detrás de la vivienda están la inflación (con un 23% de menciones) y la inmigración y la situación económica (17%). Por otra parte, entre las principales preocupaciones de los españoles a nivel europeo figura en primer lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la situación internacional (25%), la inmigración (21%) y el conflicto en Oriente Medio (17%).

Empleo, servicios sociales, sanidad e inmigración Por delante de la vivienda, los españoles apoyan como prioridad presupuestaria de la UE el empleo, los servicios sociales y la sanidad (63%) y en tercer lugar la educación, formación, juventud, cultura y medios de comunicación (46%). Preguntados por el impacto que la UE podría tener en sus vidas a corto plazo, los españoles citan mayoritariamente la creación de más oportunidades laborales (36%), la paz y la estabilidad (35%) y la vivienda (34%). No obstante, la vivienda no figura entre los principales ámbitos en los que la UE debería tomar medidas a medio plazo, donde los entrevistados mencionan en primer lugar el empleo (37%), seguido de la sanidad (32%) y la inmigración (30%), que aumenta seis puntos respecto al anterior barómetro. Los españoles son los europeos menos preocupados por la defensa y priorizan la educación y la investigación