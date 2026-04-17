Batalla de pizzas con Las Retales, cocina japonesa, y la visita de Isa Pantoja y Asraf Beno en 'MasterChef'

Tras la doble expulsión del último programa, uno de los aspirantes de ‘MasterChef’ tendrá la oportunidad de conseguir un salvavidas que le acercará un paso más a ganar la edición. El lunes llega la batalla de pizzas, con el premio de la inmunidad. En la prueba de exteriores, el chef Pedro Subijana les abrirá las puertas del Gastronomy Open Ecosystem (GOE), en San Sebastián, considerado el mayor laboratorio gastronómico del mundo, donde los equipos servirán un cóctel. Para la prueba de eliminación, emprenderán un viaje gastronómico de la mano del chef japonés Hideki Matsuhisa.

A cuatro pizzas del pin de la inmunidad Solo puede quedar uno. Esta semana, los aspirantes se enfrentan a las batallas de pizzas para tener la oportunidad esquivar la prueba de eliminación, o guardar el pin de la inmunidad para más adelante. Habrá tres rondas dedicadas a la pizza contemporánea, diferentes recetas que deberán ejecutar los aspirantes tras adquirir los conocimientos de uno de los mejores del mundo, el chef napolitano Ciro Cristiano, autor de la mejor pizza de España y de la octava en el ‘50 Top Pizza World’. El chef napolitano Ciro Cristiano muestra ante el jurado la técnica del "volado" para estirar la masa de pizza El primer desafío será una pizza romana, y solo ocho pasarán de ronda. El segundo, una pizza calzone, de la que solo cuatro saldrán airosos. En la tercera, deberán preparar una pizza napolitana. Los dos aspirantes finalistas, se medirán a la ganadora de ‘MasterChef 12+1’, Gabriela Hinojosa, en un último reto: una pizza dulce clásica o una salada sin base de harina. Todas las pizzas se catarán a ciegas. Se encargarán de ello Anabel Alonso y Bibiana Fernández, Las Retales, que estarán al frente de los fogones. También cocinará Marta Sanahuja. Marta Sanahuja, Bibiana Fernández y Anabel Alonso

Duelo por equipos en el mayor laboratorio gastronómico del mundo En San Sebastián, los aspirantes pondrán a prueba su talento en el Gastronomy Open Ecosystem (GOE), un centro de innovación culinaria perteneciente al Basque Culinary Center. El chef Pedro Subijana, miembro del patronato con tres estrellas Michelin, les abrirá las puertas de este espacio donde prepararán un cóctel compuesto por seis tapas a 120 invitados. Ambos equipos elaborarán los mismos platos y trabajarán a modo espejo: cada plato se preparará en un puesto específico y los aspirantes verán, justo frente a ellos, cómo el equipo rival ejecuta la misma receta. El jurado, además, les comparará en todo momento. El chef Pedro Subijana hace de anfitrión durante la prueba de exteriores en San Sebastián