Annie se derrumba como capitana en 'MasterChef 14' y Germán sale al rescate: "Esa es la actitud que funciona"

Desde el primer momento en el que Annie supo que tendría que capitanear a uno de los grupos en la prueba de exteriores en Jerez se llenó de inseguridades. Sin duda, liderar equipos es una de las labores más complejas en MasterChef, y no todos valen para hacerlo. Por suerte para Annie, Germán le cubrió las espaldas para poder completar todas las elaboraciones. Y ese respaldo no pasó desapercibido para los jueces: "He visto como ayudabas a tus compañeros. Esa es la actitud que funciona".

El sufrimiento de Annie no tardó en llegar. Todo pareció arrancar bien. En un cocinado por relevos, los aspirantes se rotaban a criterio de los capitanes. Y tras solo 20 minutos de cocinado, Annie decidió sentarse en el banquillo: "Necesitaba un descanso de la cabeza, me aturullo, necesitaba ordenar los pensamientos". Minutos después, Annie se reincorporó y, a pesar de tener una gran actitud, sus inseguridades dominaron la escena. Pero fue justo aquí cuando Germán entró para ayudar a su capitana: "Escúchame, ¿qué te pasa? Para. Para un segundo. ¿Qué te pasa?". La respuesta de Annie fue contundente: "Pues que no sé mandar". Germán lanzó un mensaje tranquilizador y puso orden al cocinado: "No necesitas mandar, estamos todos aquí. Tú estás diciendo lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. No te agobies. Va a salir".

Ya en las valoraciones, los jueces señalaron los fallos de los dos platos del equipo azul: "El gazpachuelo era un aguachirri y plano de sabor. Y la pescadilla estaba mejor, pero no era el plato del chef". La capitana asumió los errores pero se mostró feliz por el trabajo y, sobre todo, por la ayuda de sus compañeros: "La experiencia ha sido complicada, me ha costado creérmelo y empezar a mandar. Pero contenta con el resultado y con el equipo, con la mano que me han echado".