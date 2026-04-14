Estalla la guerra en 'MasterChef 14' entre Gema y Pepe: "Es egoísta y le falta honestidad"
- Pepe explicó el conflicto de convivencia que propició el desencuentro
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En tan solo tres programas de MasterChef 14 ya hemos visto las afinidades y desencuentros que existen entre los aspirantes. A la ya conocida enemistad entre Javier y Camilla, ahora surge un nuevo conflicto, esta vez con Pepe y Gema como protagonistas. Pero... ¿Cómo nació este enganchón? Ellos mismos los explican.
Todo comenzó tras la valoración a Gema en la primera prueba del tercer programa. Fue ahí cuando Pepe explicó que quería a su compañera fuera de cocinas: "Gema ojalá se vaya. Cuanto antes mejor. Es como un perro, el típico chihuahua que lo metes en el bolso y no ladra pero lo lanzas al suelo y empieza a ladrar. No me quiero ni juntar". Y aunque Gema no escuchó estas declaraciones, su opinión sobre Pepe tampoco fue nada positiva: "No quiero estar con Pepe porque le considero de una moral un tanto laxa, Pepe es egoísta y tiene una falta de honradez que incluye también una falta de honestidad grande".
Ya en el reto por equipos en Jerez, ambos se sinceraron y se dijeron las cosas directamente a la cara. "A mí es que la gente que va de que todo lo sabe, generalmente no me gusta. Yo si mando a tomar por c*** a una persona, es de por vida. No hay media tintas. Soy consecuente de mis actos y mis palabras", afirmó Pepe. "Utilizamos el látigo de la indiferencia y esta todo fenomenal así", respondió Gema.
El origen del conflicto
Pero a priori visto desde fuera faltaba contexto. ¿Qué había pasado entre ellos para referirse al otro en esos términos? Y fue cuando Pepe explicó el foco del problema: "Una vez en la casa, Gema me mandó a fregar, que no me ha mandado ni mi madre en la vida y claro, la tuve que poner en su lugar. Justo yo había puesto la mesa, tal y como están repartidas las tareas, y le dije, yo si quieres friego pero como friegue, cruz y raya y como soy un tipo visceral y sensato, la mandé a tomar por c***".
A pesar de todo, Gema quiso dejar una puerta abierta a la reconciliación: "Yo a las personas que quiero las quiero hasta el final, y a Pepe le quise, y así seguirá, pero desde la indiferencia". Pero Pepe, por el momento, no está muy por la labor: "El yoismo ilustrado es algo que no va mucho conmigo y ya está".