Estalla la guerra en 'MasterChef 14' entre Gema y Pepe: "Es egoísta y le falta honestidad"

En tan solo tres programas de MasterChef 14 ya hemos visto las afinidades y desencuentros que existen entre los aspirantes. A la ya conocida enemistad entre Javier y Camilla, ahora surge un nuevo conflicto, esta vez con Pepe y Gema como protagonistas. Pero... ¿Cómo nació este enganchón? Ellos mismos los explican.

Todo comenzó tras la valoración a Gema en la primera prueba del tercer programa. Fue ahí cuando Pepe explicó que quería a su compañera fuera de cocinas: "Gema ojalá se vaya. Cuanto antes mejor. Es como un perro, el típico chihuahua que lo metes en el bolso y no ladra pero lo lanzas al suelo y empieza a ladrar. No me quiero ni juntar". Y aunque Gema no escuchó estas declaraciones, su opinión sobre Pepe tampoco fue nada positiva: "No quiero estar con Pepe porque le considero de una moral un tanto laxa, Pepe es egoísta y tiene una falta de honradez que incluye también una falta de honestidad grande".

Ya en el reto por equipos en Jerez, ambos se sinceraron y se dijeron las cosas directamente a la cara. "A mí es que la gente que va de que todo lo sabe, generalmente no me gusta. Yo si mando a tomar por c*** a una persona, es de por vida. No hay media tintas. Soy consecuente de mis actos y mis palabras", afirmó Pepe. "Utilizamos el látigo de la indiferencia y esta todo fenomenal así", respondió Gema.