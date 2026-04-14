Â¡Bomba en MasterChef 14! Doble salida: Nacho y Soko, nuevos expulsados de la ediciÃ³n

MasterChef 14 avanza y cada semana tiene más ritmo que la anterior. En el tercer programa vivimos la doble expulsión de Nacho y Soko, Gema y Pepe explicaron los motivos de su desencuentro, y los aspirantes cocinaron un espectacular menú en Jerez. Pero hubo mucho más: repaso a los memes más virales de la historia de MasterChef, el testimonio de Inma sobre su anorexia o la supertarta de Chambo. Te lo contamos todo.

Los mejores memes de la historia de MasterChef La noche arrancó llena de humor de la mano de Mario Vaquerizo, finalista de MasterChef Celebrity 3. Junto a los jueces, recordaron los mejores memes surgidos en todas las versiones de MasterChef. Desde las bragas de mercadillo de Yolanda Ramos y Tamara Falcó, hasta el león come gambas, pasando por Juan Antonio, el moco de Eduardo Casanova o los problemas estomacales de Carmina Barrios. Momentos inolvidables que son historia de la televisión en España. Mario se encargó de repartir los memes entre los aspirantes, que trabajaron en una receta inspirada en el meme que les fue asignado. Del 'León come gamba' a Yolanda Ramos y las bragas de mercadilo: Los memes más virales de la historia de 'MasterChef' Annie y Carlota triunfaron y su victoria les otorgó un regalo ya habitual para los mejores de la prueba: ser capitanas en la prueba de exteriores. Este reto por equipos se celebró en la Bodega Valdespino, en Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026. Allí los aspirantes trabajaron por relevos elaborando un menú de Juanlu Fernández (dos estrellas Michelin), uno de los chefs más conocidos de la ciudad. Además tuvieron la suerte de recibir los mejores consejos de la actriz Belén López, aspirante de MasterChef Celebrity 6 y duelista de DecoMasters.

"No sé mandar" El sufrimiento de Annie no tardó en llegar y tras solo 20 minutos de cocinado, decidió sentarse en el banquillo: "Necesitaba un descanso de la cabeza, me aturullo, necesitaba ordenar los pensamientos". Minutos después, Annie se reincorporó y, a pesar de tener una gran actitud, sus inseguridades dominaron la escena. Pero fue justo aquí cuando Germán entró para ayudar a su capitana: "Escúchame, ¿qué te pasa? Para. Para un segundo. ¿Qué te pasa?". La respuesta de Annie fue contundente: "Pues que no sé mandar". Germán lanzó un mensaje tranquilizador y puso orden al cocinado: "No necesitas mandar, estamos todos aquí. Tú estás diciendo lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. No te agobies. Va a salir". 02.09 min 13MC14 A pesar de que el equipo azul capitaneado por Annie terminó perdiendo, los jueces destacaron esta impecable actitud de Germán y su compañerismo: "Incluso desde el banquillo has estado echando una mano y dando órdenes. Esa es la actitud que funciona". Finalmente, el equipo liderado por Carlota se salvó por lo que junto a la capitana, Omar, Pepe, Camilla, Maggie, Javier y Paloma se libraron del delantal negro.