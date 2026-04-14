Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14

En la tercera prueba de eliminación de MasterChef 14, los jueces retaron a los delantales negros a hacer una tarta invertida. Y Chambo triunfó con su tarta invertida de limón y chocolate blanco. ¡Deliciosa! Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- 100 g de mantequilla
- 100 g de azúcar glass
- 1 huevo
- 250 g de harina
- Sal
- 100 g de zumo de limón
- 50 g de azúcar
- 2 yemas
- 10 g de maicena
- Ralladura de limón
- 80 g de mantequilla
- 150 g de nata
- 300 g de chocolate blanco
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- Para hacer la masa quebrada:
- Mezclar 100 g de mantequilla, con 100 g de azúcar glass, 1 huevo, 250 g de harina y una pizca de sal.
- Amasar, poner sobre el molde y meterlo al horno a 200ºC durante 20 minutos.
- Por otro lado, en un cazo poner 100 g de zumo de limón y ralladura de limón y llevar a ebullición.
- En otro cazo poner 3 yemas, 50 g de azúcar. Blanquear y añadir 15 g de maicena. Volver a integrar todo.
- Añadir la mitad del zumo a la mezcla anterior y mezclar bien.
- Una vez esté todo integrado, mezclar con el resto del zumo de limón e integrar.
- Cuando baje de 40º añadir la mantequilla en pomada.
- Cuando este la mantequilla derretida e integrada dejar enfriar.
- Para la ganache de chocolate blanco:
- Poner la nata en un cazo y calentar. Mientras, empezar a derretir el chocolate blanco y cuando este a medio derretir, echar la nata caliente hasta que quede todo integrado.
- Para el emplatado:
- Sobre la masa quebrada poner la crema de limón y encima la ganache de chocolate blanco.
- Llevar a enfriar y darle la vuelta a la hora de emplatar.