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Masterchef

Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14

  • El postre con el que Chambo se coronó en la tercera prueba de eliminación de MasterChef 14
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Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14
Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14 RTVE.es
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En la tercera prueba de eliminación de MasterChef 14, los jueces retaron a los delantales negros a hacer una tarta invertida. Y Chambo triunfó con su tarta invertida de limón y chocolate blanco. ¡Deliciosa! Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • 100 g de mantequilla
  • 100 g de azúcar glass
  • 1 huevo
  • 250 g de harina
  • Sal
  • 100 g de zumo de limón
  • 50 g de azúcar
  • 2 yemas
  • 10 g de maicena
  • Ralladura de limón
  • 80 g de mantequilla
  • 150 g de nata
  • 300 g de chocolate blanco
  1. Para hacer la masa quebrada:
  2. Mezclar 100 g de mantequilla, con 100 g de azúcar glass, 1 huevo, 250 g de harina y una pizca de sal.
  3. Amasar, poner sobre el molde y meterlo al horno a 200ºC durante 20 minutos.
  4. Por otro lado, en un cazo poner 100 g de zumo de limón y ralladura de limón y llevar a ebullición.
  5. En otro cazo poner 3 yemas, 50 g de azúcar. Blanquear y añadir 15 g de maicena. Volver a integrar todo.
  6. Añadir la mitad del zumo a la mezcla anterior y mezclar bien.
  7. Una vez esté todo integrado, mezclar con el resto del zumo de limón e integrar.
  8. Cuando baje de 40º añadir la mantequilla en pomada.
  9. Cuando este la mantequilla derretida e integrada dejar enfriar.
  10. Para la ganache de chocolate blanco:
  11. Poner la nata en un cazo y calentar. Mientras, empezar a derretir el chocolate blanco y cuando este a medio derretir, echar la nata caliente hasta que quede todo integrado.
  12. Para el emplatado:
  13. Sobre la masa quebrada poner la crema de limón y encima la ganache de chocolate blanco.
  14. Llevar a enfriar y darle la vuelta a la hora de emplatar.
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