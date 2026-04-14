Receta de tarta invertida de limón y chocolate blanco de Chambo en MasterChef 14

En la tercera prueba de eliminación de MasterChef 14, los jueces retaron a los delantales negros a hacer una tarta invertida. Y Chambo triunfó con su tarta invertida de limón y chocolate blanco. ¡Deliciosa! Aquí tienes todos los detalles.

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