Receta de helado payoyo y cremoso de piñón de MasterChef 14

Para el merengue de pino:

75 g de clara de huevo pasteurizada

50 g de azúcar glass

Esencia de pino

Para el cremoso de piñón:

28 g de praliné de piñón

15 g de chocolate blanco

15 g de nata para montar

1 g de glucosa

Sal fina

0,1 g de gelatina

Para los piñones de leche:

50 g de piñones

100 g de leche entera

Para el aceite de humo:

Aceite de girasol

1 piña

Para el caramelo salado:

100 g de azúcar

168 g de nata

67 g de glucosa líquida

1/2 vaina de vainilla

20 g de cobertura de chocolate con leche

42 g de mantequilla

6 g de sal fina

Para los piñones garrapiñados:

50 g de piñón

50 g de azúcar

10 g de agua

Para el helado de queso de cabra payoya:

25 g de nata

225 g de leche

25 g procrema

10 g de dextrosa

7,5 g de glicerina

50 g de queso de cabra payoya rallado

30 g de azúcar

Para el merengue de pino: Mezclar los azúcares, montar las claras y añadir en forma de lluvia. Una vez bien montado, añadir las gotas de esencia. Reservar en manga. Para el cremoso de piñón: Calentar nata, glucosa y sal hasta 80º. Disolver gelatina en esta mezcla, verter sobre el chocolate y emulsionar. Añadir el praliné y triturar sin aire, tapar a piel, enfriar y reservar. (Temperatura ideal para su uso 20-23 grados) Para los piñones de leche: Osmotizar en máquina de vacío los piñones con la leche todo el tiempo que sea posible. Colar y secar y reservar para el paso 4. Para el aceite de humo: Quemar la piña con un soplete y sumergirla en el aceite, dejar reposar tapado todo el tiempo posible. Incorporar los piñones de leche del paso anterior para que adquieran sabor. Para el caramelo salado: Hacer un caramelo con la glucosa y el azúcar. Por otro lado, infusionar la vainilla con la nata y la sal. Añadir esta nata caliente al caramelo para conseguir un toffe. En un cazo pesar la mantequilla y la cobertura. Agregar todo al mismo cazo y trabajarlo con la túrmix hasta homogeneizar la masa. Enfriar. Para los piñones garrapiñados: Hacer un almíbar fuerte, añadir los piñones a fuego bajo y no parar de remover hasta conseguir la cristalización de los azúcares. Luego estirar en silpat y enfriar. Para el helado: Pesar secos por un lado, líquidos por otro, juntar y turbinar. Reservar en nevera y mantecar con nitro a la hora del pase. Para el emplatado: En el fondo del plato hacer un círculo de caramelo salado, agregar 3 piñones en forma de cruz y en el fondo 3 piñones en aceite junto un poco de aceite. Encima del mismo, una quennele de helado, encima de la quennelle un spaguetti en espiral. Terminar rompiendo el merengue seco.