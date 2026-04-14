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Masterchef

Receta de helado payoyo y cremoso de piñón de MasterChef 14

  • El postre que cerró el menú que los aspirantes cocinaron en Jerez
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Receta de helado payoyo y cremoso de piñón de MasterChef 14
Receta de helado payoyo y cremoso de piñón de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE.es
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En la visita de MasterChef 14 a Jerez en el tercer programa de la edición, los aspirantes se enfrentaron a un menú del chef jerezano Juanlu Fernández. Y para el postre trabajaron en esta receta de helado payoyo y cremoso de piñón, llamado Grazalema. Aquí tienes todos los pasos y detalles.

Y si buscas una elaboración diferente, pásate por el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar lo que buscas. Cientos de opciones a tu disposición.

Receta de helado payoyo y cremoso de piñón de MasterChef 14Receta de helado payoyo y cremoso de piñón de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el merengue de pino:
  • 75 g de clara de huevo pasteurizada
  • 50 g de azúcar glass
  • Esencia de pino
  • Para el cremoso de piñón:
  • 28 g de praliné de piñón
  • 15 g de chocolate blanco
  • 15 g de nata para montar
  • 1 g de glucosa
  • Sal fina
  • 0,1 g de gelatina
  • Para los piñones de leche:
  • 50 g de piñones
  • 100 g de leche entera
  • Para el aceite de humo:
  • Aceite de girasol
  • 1 piña
  • Para el caramelo salado:
  • 100 g de azúcar
  • 168 g de nata
  • 67 g de glucosa líquida
  • 1/2 vaina de vainilla
  • 20 g de cobertura de chocolate con leche
  • 42 g de mantequilla
  • 6 g de sal fina
  • Para los piñones garrapiñados:
  • 50 g de piñón
  • 50 g de azúcar
  • 10 g de agua
  • Para el helado de queso de cabra payoya:
  • 25 g de nata
  • 225 g de leche
  • 25 g procrema
  • 10 g de dextrosa
  • 7,5 g de glicerina
  • 50 g de queso de cabra payoya rallado
  • 30 g de azúcar
  1. Para el merengue de pino:
  2. Mezclar los azúcares, montar las claras y añadir en forma de lluvia.
  3. Una vez bien montado, añadir las gotas de esencia. Reservar en manga.
  4. Para el cremoso de piñón:
  5. Calentar nata, glucosa y sal hasta 80º.
  6. Disolver gelatina en esta mezcla, verter sobre el chocolate y emulsionar.
  7. Añadir el praliné y triturar sin aire, tapar a piel, enfriar y reservar. (Temperatura ideal para su uso 20-23 grados)
  8. Para los piñones de leche:
  9. Osmotizar en máquina de vacío los piñones con la leche todo el tiempo que sea posible.
  10. Colar y secar y reservar para el paso 4.
  11. Para el aceite de humo:
  12. Quemar la piña con un soplete y sumergirla en el aceite, dejar reposar tapado todo el tiempo posible.
  13. Incorporar los piñones de leche del paso anterior para que adquieran sabor.
  14. Para el caramelo salado:
  15. Hacer un caramelo con la glucosa y el azúcar.
  16. Por otro lado, infusionar la vainilla con la nata y la sal.
  17. Añadir esta nata caliente al caramelo para conseguir un toffe.
  18. En un cazo pesar la mantequilla y la cobertura.
  19. Agregar todo al mismo cazo y trabajarlo con la túrmix hasta homogeneizar la masa. Enfriar.
  20. Para los piñones garrapiñados:
  21. Hacer un almíbar fuerte, añadir los piñones a fuego bajo y no parar de remover hasta conseguir la cristalización de los azúcares.
  22. Luego estirar en silpat y enfriar.
  23. Para el helado:
  24. Pesar secos por un lado, líquidos por otro, juntar y turbinar.
  25. Reservar en nevera y mantecar con nitro a la hora del pase.
  26. Para el emplatado:
  27. En el fondo del plato hacer un círculo de caramelo salado, agregar 3 piñones en forma de cruz y en el fondo 3 piñones en aceite junto un poco de aceite.
  28. Encima del mismo, una quennele de helado, encima de la quennelle un spaguetti en espiral.
  29. Terminar rompiendo el merengue seco.
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