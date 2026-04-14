Receta de pescadilla en amarillo de MasterChef 14

Para la pescadilla:

400 g de pescadilla de la bahía de Cádiz

Para el fumet:

Espinas de la pescadilla

Aceite de oliva

1/4 de cabeza de ajo

1/2 cebolla

50 g de apio

25 g de vino blanco

1/2 puerro

1 litro de agua

Para la pescadilla curada en salmuera:

400 g de agua

100 g de leche

400 g de pescadilla

60 g de sal fina

Para el colágeno:

30 g de mantequilla

30 g de aceite de girasol

500 g de cabeza de pescadilla sin ojos ni agallas

Para el guiso de amarillo:

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

500 g de sepia

1 litro de fumet de pescado del paso anterior

1 tomate maduro

100 g de amontillado

2 patatas

Aceite de oliva suave

Para las leguminosas:

12 edamames

Para la pescadilla de la bahía de Cádiz: Sacar los lomos, reservar las espinas y las cabezas para el fumet de paso 2 y los lomos de pescadilla para el paso 3. Para el fumet: Desangrar espinas, dorar verduras en el aceite, añadir las espinas el agua fría y llevar a ebullición. Cocer unos 20 minutos, colar y reservar. Para la pescadilla curada en salmuera: Porcionar los lomos de la pescadilla a unos 100 gramos. Disolver la sal en agua y leche y sumergir el pescado durante 1 hora. Retirar, secar, marcar a la plancha y cocer al vapor durante 2-3 minutos antes de ser servid Para el colágeno: En bolsa de vacío meter al roner todos los ingredientes a 70º durante 1 hora y media. Después, colar la preparación y montar con túrmix como si fuera una mayonesa. Reservar. Para el guiso de amarillo: Dorar los ajos, la cebolla y el pimiento, rehogar, añadir el tomate, sofreír. Añadir la sepia y dejar que cocine hasta reducir el agua que soltará. Añadir amontillado y reducir, dejar cocer 1 hora y media a fuego suave, colar el caldo restante, reducir a la mitad y mezclar con la emulsión de colágeno. Reservar para el emplatado. Para las leguminosas: Escaldar el edamame y reservar. Para el emplatado: Poner la reducción del guiso en amarillo en el fondo del plato. A continuación, poner el lomo de pescadilla. Terminar poniendo a un lado del pescado 3 unidades de edamame escaldado.