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Masterchef

Receta de pescadilla en amarillo de MasterChef 14

  • Una de las recetas que el equipo azul tuvo que replicar en la visita a Jerez
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus platos favoritos
Receta de pescadilla en amarillo de MasterChef 14
Receta de pescadilla en amarillo de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE.es
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En la visita de MasterChef 14 a Jerez en el tercer programa de la edición, los aspirantes se enfrentaron a un menú del chef jerezano Juanlu Fernández. Y como plato principal destacó esta receta de pescadilla en amarillo. Aquí tienes todos los pasos y detalles.

Y si buscas una elaboración diferente, pásate por el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar lo que buscas. Cientos de opciones a tu disposición.

Receta de pescadilla en amarillo de MasterChef 14Receta de pescadilla en amarillo de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la pescadilla:
  • 400 g de pescadilla de la bahía de Cádiz
  • Para el fumet:
  • Espinas de la pescadilla
  • Aceite de oliva
  • 1/4 de cabeza de ajo
  • 1/2 cebolla
  • 50 g de apio
  • 25 g de vino blanco
  • 1/2 puerro
  • 1 litro de agua
  • Para la pescadilla curada en salmuera:
  • 400 g de agua
  • 100 g de leche
  • 400 g de pescadilla
  • 60 g de sal fina
  • Para el colágeno:
  • 30 g de mantequilla
  • 30 g de aceite de girasol
  • 500 g de cabeza de pescadilla sin ojos ni agallas
  • Para el guiso de amarillo:
  • 1/2 pimiento rojo
  • 1/2 pimiento verde
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 hojas de laurel
  • 500 g de sepia
  • 1 litro de fumet de pescado del paso anterior
  • 1 tomate maduro
  • 100 g de amontillado
  • 2 patatas
  • Aceite de oliva suave
  • Para las leguminosas:
  • 12 edamames
  1. Para la pescadilla de la bahía de Cádiz:
  2. Sacar los lomos, reservar las espinas y las cabezas para el fumet de paso 2 y los lomos de pescadilla para el paso 3.
  3. Para el fumet:
  4. Desangrar espinas, dorar verduras en el aceite, añadir las espinas el agua fría y llevar a ebullición.
  5. Cocer unos 20 minutos, colar y reservar.
  6. Para la pescadilla curada en salmuera:
  7. Porcionar los lomos de la pescadilla a unos 100 gramos.
  8. Disolver la sal en agua y leche y sumergir el pescado durante 1 hora.
  9. Retirar, secar, marcar a la plancha y cocer al vapor durante 2-3 minutos antes de ser servid
  10. Para el colágeno:
  11. En bolsa de vacío meter al roner todos los ingredientes a 70º durante 1 hora y media.
  12. Después, colar la preparación y montar con túrmix como si fuera una mayonesa. Reservar.
  13. Para el guiso de amarillo:
  14. Dorar los ajos, la cebolla y el pimiento, rehogar, añadir el tomate, sofreír.
  15. Añadir la sepia y dejar que cocine hasta reducir el agua que soltará.
  16. Añadir amontillado y reducir, dejar cocer 1 hora y media a fuego suave, colar el caldo restante, reducir a la mitad y mezclar con la emulsión de colágeno.
  17. Reservar para el emplatado.
  18. Para las leguminosas:
  19. Escaldar el edamame y reservar.
  20. Para el emplatado:
  21. Poner la reducción del guiso en amarillo en el fondo del plato.
  22. A continuación, poner el lomo de pescadilla.
  23. Terminar poniendo a un lado del pescado 3 unidades de edamame escaldado.
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