Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14

En la primera prueba del tercer programa de MasterChef 14, Carlota brilló con un guiso tradicional con patata y conejo. Y los jueces destacaron su plato como uno de los mejores trabajaos de la prueba. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.
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Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- 1/2 conejo
- 600 g de patatas
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 puerro
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 120 g de tomate triturado
- 100 ml de vino blanco
- 1 hoja de laurel
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
- Romero
- 2 zanahorias
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- En una olla, con aceite caliente, añadir el conejo troceado, salpimentar y dorar. Sacar el conejo ya dorado.
- En el mismo aceite, añadir las verduras y sofreír sin que se queme.
- Por último añadir el ajo y dejar que poche.
- Añadir el tomate triturado y dejar evaporar.
- Volver a meter el conejo y añadir el vino blanco.
- Dejar evaporar 3 minutos el vino.
- Agregar las patatas, el laurel y agua hasta cubrir.
- Dejar hervir y luego bajar a fuego medio y cocinar 35 minutos.
- Ir comprobando que las patatas quedan blandas.
- Salpimentar de nuevo al gusto y servir.
- Terminar con una rama de romero.