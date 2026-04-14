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Masterchef

Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14

  • El guiso tradicional que Carlota hizo en el tercer programa de MasterChef 14
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Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14
Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14 RTVE.es
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En la primera prueba del tercer programa de MasterChef 14, Carlota brilló con un guiso tradicional con patata y conejo. Y los jueces destacaron su plato como uno de los mejores trabajaos de la prueba. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.

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Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • 1/2 conejo
  • 600 g de patatas
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 puerro
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 120 g de tomate triturado
  • 100 ml de vino blanco
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Romero
  • 2 zanahorias
  1. En una olla, con aceite caliente, añadir el conejo troceado, salpimentar y dorar. Sacar el conejo ya dorado.
  2. En el mismo aceite, añadir las verduras y sofreír sin que se queme.
  3. Por último añadir el ajo y dejar que poche.
  4. Añadir el tomate triturado y dejar evaporar.
  5. Volver a meter el conejo y añadir el vino blanco.
  6. Dejar evaporar 3 minutos el vino.
  7. Agregar las patatas, el laurel y agua hasta cubrir.
  8. Dejar hervir y luego bajar a fuego medio y cocinar 35 minutos.
  9. Ir comprobando que las patatas quedan blandas.
  10. Salpimentar de nuevo al gusto y servir.
  11. Terminar con una rama de romero.
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