Receta de guiso de patatas con conejo de Carlota en MasterChef 14

En la primera prueba del tercer programa de MasterChef 14, Carlota brilló con un guiso tradicional con patata y conejo. Y los jueces destacaron su plato como uno de los mejores trabajaos de la prueba. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.

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