Del 'León come gamba' a Yolanda Ramos y las bragas de mercadilo: Los memes más virales de la historia de 'MasterChef'

"Queremos rendir homenaje a la memepedia de MasterChef. Tenéis que crear un plato inspirado en los memes que vais a ver a continuación". Así anunció Pepe Rodríguez la primera prueba del tercer programa de esta edición del talent culinario. Y la verdad, el repaso de memes era muy necesario. Historia viva de MasterChef.

1 - "¿Puedes parar de decir 'la has cagado'?" En la valoración de una de sus compañeras, Juan Antonio, aspirante de MasterChef Junior 5, no paró de reír. Y Jordi Cruz se lo hizo ver. Visiblemente afectado, Juan Antonio detuvo la risa, y en ese instante solo se escuchaba a Mara, otra de sus compañeras, decir "La has cagado". Y la respuesta de Juan Antonio pasó a la historia: "¿Puedes para de decir 'La has cagado'? Es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más. Gracias por dejarme en vergüenza delante de cuatro millones de espectadores. ¡Por Dios!".

2 - Yolanda Ramos y las bragas de mercadillo Posiblemente el momento más viral de la historia de MasterChef Celebrity. Y aunque creemos que no necesita explicación, lo vamos a hacer. Boris Izaguirre, Yolanda Ramos y Tamara Falcó conversando con unas bragas de mercadillo como protagonistas. "Las compro del brazo de la gitana y me las envolvía en papel de periódico", reconoció Yolanda. "Pero, ¿y te las pones?", contestó Tamara. Podríamos verlo una y otra vez sin parar. ““

3 - Las cabezas de las gambas En una de las catas de la primera edición de MasterChef Junior (2013), Pepe Rodríguez no dudó en comerse las cabezas de las gambas y la reacción de los pequeños aspirantes fue inmejorable: "No me puedo creer que te comas las cabezas, tienes que hacer algo con ellas".

4 - Los retortijones de Carmina Barrios Carmina Barrios, unos flanes, un baño y MasterChef Celebrity 6. El resto de la historia se cuenta sola: "Vamos a empezar ya que me he tomado 3 flanes y me están entrando unas ganas de cagar...me están dando unos retortijones...". Es que es la mejor. Carmina te amamos.

5 - El moco de Eduardo Casanova Abrazado a Toñi Moreno, mientras despedían a otro compañero en MasterChef Celebrity 8 (2023), Eduardo Casanova lloraba emocionado. Lo que nadie esperaba es que un moco suyo se cayera desde la galería encima de un cámara. El pobre no sabía como limpiarse.

6 - "Que me hagan memes y stickers" Después de un pequeño corte en un dedo, Inés Cantero -MasterChef Junior 10- volvió corriendo a su puesto de cocina. Pero derrapó y terminó resbalando. Su reacción fue única: "Que leche me he dado. Que hagan memes, stickers, venga. Ya me da igual, yo quiero ser famosa".

7 - El molde de Bibiana En la edición MasterChef Especial Navidad (2022), Bibiana hizo un brazo de chocolate perfecto. Pero con un pequeño detalle. Se dejó el molde de silicona puesto y no se dio cuenta hasta que los jueces cortaron el postre. El humor fue su respuesta: "Ah, ¿pero tenía molde? Es que yo soy muy aficionada a la silicona".

8 - Aniuska y su bomba de sangre Después de hacer su postre en una prueba de eliminación de MasterChef 4, Aniuska dejó la cocina repleta de utensilios y de suciedad, pero todo con un denominador común: el color rojo. Y la comparación de Pepe fue increíble: "Parece el escenario de una película gore", aseguró antes de terminar imitando a la niña de El Exorcista.

9 - Los espárragos con cuerda En MasterChef Celebrity 4 (2019), Los Chunguitos nos dejaron momentos inolvidables, desde confundir MasterChef con Manchester, hasta elaborar una ensalada de espárragos, sin quitarles la cuerda que los enrollaba. Inolvidable documento.

10 - Tinta de calamar cruda Luca Dazi y Pepe Rodríguez nos regalaron un momento irrepetible en MasterChef 11 (2023), con ambos llenos de tinta de calamar cruda. El color de sus bocas lo decía todo. "¿A ver el color de tu lengua, Luca?".

11 - Cocretitas guanvardista En MasterChef Celebrity 9 (2024) Pitingo enseñó al mundo el diccionario propio que esconde. Y lo que inicialmente era una receta de croquetas vanguardistas terminó siendo un plato de "cocretitas guanvardistas". "Es que no veas, es muy difícil de pronunciar".

12 - Sopa de hostias En la décima edición de MasterChef Junior, Nico sorprendió a todos a la hora de presentar el plato que le había tocado elaborar: "Pescado con sopa de hostias". Los jueces no daban crédito: "¡¿Cómo!?". El pequeño aspirante terminó dando la explicación correcta: "Ostras, no hostias".

13 - "¿Por el culo?" En MasterChef Celebrity 10, Rosa Benito demostró que nunca es tarde para aprender la jerga juvenil de la época. Y aunque le costó, terminó entendiendo el significado de la expresión PEC. "¿Por el culo? Pero que tiene que ver eso con las recetas...". Por suerte, Masi y Juanjo le explicaron cómo utilizar esa frase.